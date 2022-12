Usura ed estorsione tra Roma e provincia: rolex, gioielli da 400mila euro, 58 truffati Un sodalizio di usura ed estorsione tra Roma e provincia sarebbe quanto emerso da un’indagine dei carabinieri. Otto gli indagati il bilancio sono 400mila euro e 58 i truffati.

A cura di Alessia Rabbai

Rolex, gioielli e denaro per un ammontare totale di 400mila euro e ben cinquantotto persone truffate è il bilancio di un'inchiesta che ha portato all'arresto di otto persone in vari Comuni della provincia di Roma, da Nord a Sud. Nei loro confronti i carabinieri della Compagnia di Velletri stamattina, lunedì 19 dicembre, hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Velletri su richiesta della Procura della Repubblica.

Quattro sono finite in carcere e quattro ai domiciliari e dovranno rispondere a vario titolo dei reati di delitto di associazione a delinquere finalizzata all’usura e all’estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. I reati di usura sono contestati anche ad altre tre persone, indagate in stato di libertà. I militari hanno avviato un sequestro preventivo per la confisca di beni e denaro dal valore complessivo di oltre 400mila euro.

Tra Roma e provincia un sodalizio di usura ed estorsione

Il provvedimento è scattato al termine delle indagini condotte dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, che hanno inviato l'informativa in Procura. Accertamenti che hanno portato alla luce un sodalizio di usura ed estorsione a Roma, che si ramificava tra la provincia Nord e Sud, in particolare nelle zone dei Castelli Romani, ad Ardea e Santa Marinella. A finire nella rete decine di commercianti, piccoli imprenditori e operai, con tassi d’interesse che, in alcuni casi, superavano il 900 per cento del credito messo a disposizione. I militari hanno inoltre, arrestato una persona in flagranza di reato, sequestrando droga tra cui 50 grammi di cocaina e 750 grammi di hashish.