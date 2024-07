video suggerito

Uomo muore investito da un treno sulla Roma-Avezzano: il dramma a Lunghezza Travolto sulla Roma Avezzano fra le stazioni di Lunghezza e Bagni di Tivoli: uomo muore sul colpo. Una seconda persona investita stamattina lungo la Roma-Napoli a Cassino. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Una persona è stata travolta lungo la linea fra Roma e Avezzano, all'altezza del tratto fra le stazioni di Lunghezza e Bagni di Tivoli, a pochi passi dalla capitale, verso est. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, venerdì 12 luglio 2024, verso le ore 15. Non appena avvenuto l'impatto, si è fermata la circolazione.

A bordo del convoglio c'era una trentina di persone. I passeggeri sono stati fatti subito fatti scendere dal treno, per sicurezza. Nel frattempo sul luogo del sinistro sono arrivati i soccorsi.

Travolto dal treno sulla Roma-Avezzano: l'arrivo dei soccorsi e circolazione bloccata

Non appena investito l'uomo è immediatamente scattato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di Tivoli e la polizia ferroviaria per le indagini sul caso e gli accertamenti. Nel frattempo, a recuperare il corpo dell'uomo, sono arrivati i vigili del fuoco.

Leggi anche Tragedia sulla linea ferroviaria Roma-Cassino: treno travolge e uccide un uomo

Non si conosce ancora a chi appartenesse il corpo della persona investita e non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, ma non si esclude il gesto estremo: secondo il macchinista del treno, infatti, sarebbe stato impossibile evitare l'impatto.

La circolazione è rimasta bloccata per l'intero pomeriggio, fino alle 19 quando, dopo l'arrivo di medico legale e pm, è tornata regolare.

Investita una seconda persona sulla Roma Napoli a Cassino

Un altro incidente simil e è avvenuto anche questa mattina, poco prima delle ore 6, quando è stata investita una persona. A causa dell'incidente è stata bloccata la circolazione anche in questo caso tra Tora e Vairano: a risentire delle ripercussione soprattutto le linee regionali in sostituzione delle quali sono state attivate le sostituzione con i bus, come alternativa ai numerosi e lunghi ritardi e alle cancellazioni.

La circolazione è tornata regolare soltanto dopo l’intervento dell’Autorità Giudiziaria, poco prima delle ore 9. Nel frattempo, però, si sono accumulati per i convogli regionali ritardi fino a 40 minuti.