video suggerito

Donna muore investita da un treno a Marina di Cerveteri: tratta sospesa tra Ladispoli e Santa Severa Donna muore investita sui binari alla stazione di Marina di Cerveteri. Rfi annuncia la sospensione del servizio ferroviario sulla tratta tra Ladispoli e Santa Severa. Numerosi i treni con disagi e cancellazioni sulla linea Roma-Grosseto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Enza Savarese

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia questa mattina, mercoledì 16 aprile alla stazione ferroviaria di Marina di Cerveteri. Una donna è stata investita sui binari intorno alle 7.30. Treni sospesi nella tratta tra Ladispoli e Santa Severa. Come appreso da Fanpage la vittima è deceduta. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria di Civitavecchia e gli operatori sanitari. Si indaga sulla ricostruzione della vicenda. Gli agenti ancora sul luogo dell'incidente stanno interrogando le persone che hanno assistito alla tragedia. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente oppure di un gesto volontario.

Tragedia sui binari: le indagini della polizia ferroviaria sull'incidente

L'incidente è avvenuto, oggi mercoledì 16 aprile, intorno alle 7.30. Secondo i racconti dei pendolari, che hanno assistito alla tragedia l'impatto si sarebbe verificato su uno dei binari della stazione di Marina di Cerveteri. Non è ancora stato accertato dalle autorità competenti se la vittima stesse cercando di attraversare i binari o se si sia volontariamente gettata davanti al treno in corsa. Sul posto hanno lavorato anche gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e vigili del fuoco, per svolgere i rilevi del caso e recuperare il corpo della vittima dai binari.

Disagi alla circolazione: quali treni subiscono ritardi

Ad essere interessata la linea Roma-Grosseto. Con un avviso Rfi ha annunciato questa mattina la sospensione della circolazione ferroviaria tra Ladispoli e Santa Severa. Molti i treni che da questa mattina stanno subendo ritardi o cancellazioni. Diversi utenti segnalano che la circolazione a più di due ore dall'incidente non è ancora ripresa. Una pendolare racconta che il treno sul quale viaggiava si è fermato alla stazione di San Severa intorno alle otto di questa mattina. Dopo circa due ore di attesa non sono sopraggiunti né altri treni né autobus sostitutivi.