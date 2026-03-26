Investita una persona sulla linea Roma – Nettuno: treni fermi, circolazione sospesa verso Napoli

Una persona è stata investita lungo la tratta che collega la Capitale a Nettuno: l’incidente è avvenuto verso le 13. Circolazione sospesa.

La stazione di Pomezia, a pochi passi dall’incidente.

Tragico incidente lungo la Roma-Nettuno, nella tratta che porta a Napoli via Formia poco prima dell'arrivo alla stazione di Pomezia: una persona è stata investita dal treno in corsa verso le ore 13. Non è ancora chiaro cosa sia successo. Ciò che è certo è che l'allarme è scattato subito: sul posto sono arrivati immediatamente gli agenti della Polfer e quelli dell'Autorità Giudiziaria che sta effettuando le verifiche del caso. Immediatamente bloccato, poco prima dell'arrivo alla stazione pometina, il convoglio interessato: non è ancora chiaro quando potrà ripartire. La circolazione ferroviaria è stata sospesa nel tratto interessato, ma a partire dalle 14.40 è in lentamente in ripresa.

La nota di Trenitalia: "Circolazione sospesa a Pomezia"

Come reso noto poco fa da Trenitalia, la circolazione è sospesa a Pomezia per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. I treni Intercity e Regionali possono registrare ritardi. A subire i danni maggiori le tratte di Roma-Napoli via Formia e quella della Roma-Nettuno.

"Sulla linea Roma-Napoli via Formia e linea Roma-Nettuno, la circolazione ferroviaria è sospesa in prossimità di Pomezia per l’investimento di una persona da parte di un treno – si legge nella nota – Le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Seguiranno aggiornamenti. È in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale".

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Chi è la persona investita dal treno a Pomezia

Non è ancora chiaro in che condizioni si trovi la persona investita dal treno nella tarda mattinata di oggi, giovedì 26 marzo 2026, verso le 13. Non appena scattato l'allarme sono arrivati gli agenti di Polfer e l'Autorità Giudiziaria per far scattare gli accertamenti necessari: spetta a loro ricostruire quanto accaduto raccogliendo le testimonianze dei presenti e, eventualmente, passare al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

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