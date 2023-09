Una croce in spiaggia per ricordare Franco Gatto, l’eroe morto in mare a Latina per salvare 3 bimbe Sul luogo in cui è morto Franco Gatto gli amici hanno posto una croce, per ricordare il suo eroico gesto, quando si è tuffato in mare a Latina per salvare tre bambine che stavano per annegare.

A cura di Simone Matteis

Una croce in spiaggia per omaggiare il coraggio di Franco Gatto, l'uomo di 59 anni deceduto a Latina il 3 agosto scorso dopo essere intervenuto per soccorrere tre bambine in difficoltà nelle acque di Rio Martino. A poco più di un mese dalla sua scomparsa, un gruppo di amici e di persone vicine a Franco ha collocato sul luogo della tragedia una croce in legno, per ricordare e onorare il nobile gesto di altruismo che l'uomo ha pagato con la sua stessa vita.

Latina ricorda il suo eroe

Tanta la commozione a Latina, come sottolineato dalla prima cittadina Matilde Celentano intervenuta in occasione dei funerali dell'uomo: "La città non dimenticherà il raro spirito di altruismo di Franco. Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro coraggioso cittadino e il suo atto eroico rimarrà per sempre impresso nel cuore della nostra città".

Da parte dell'associazione Diritti e Legalità un appello alla sindaca per l'istallazione di una targa commemorativa: "Un esempio di immensa umanità e amore per il prossimo che va molto aldilà dell'egoismo personale. Questo episodio drammatico deve essere d’esempio per sempre, soprattutto ai molti giovani che, al contrario, in quel momento facevano i video con il telefonino" riferendosi alla denuncia della moglie Antonella.

Una croce in memoria di Franco Gatto

E mentre si attende ancora un gesto ufficiale da parte dell'amministrazione comunale del capoluogo pontino, un gruppo di amici e persone vicine a Franco ha deciso di collocare una croce di legno proprio sul luogo della tragedia, "un tributo appropriato per onorare un eroe locale il cui spirito altruista e coraggiodo dovrebbero essere un esempio per tutti noi", si legge su Facebook.

L'istallazione della croce arriva a pochi giorni da un'altra morte nelle acque del litorale pontino, quella di una donna di 67 anni che ha perso la vita a seguito di un malore nella spiaggia di Foce Verde, non lontano dal luogo in cui oggi è possibile onorare la memoria di Franco Gatto.