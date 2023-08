Latina, bagnante si tuffa in mare per salvare due bambine: Francesco Gatto muore a 56 anni La tragedia è avvenuta oggi nel litorale pontino. Dopo il tuffo per salvare le bambine, il malore: non ce l’ha fatta il 56enne Francesco Gatto, di Latina.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 3 agosto 2023, verso le ore 18, sul litorale pontino. Il mare mosso non ha lasciato scampo ad un cinquantaseienne di Latina, stroncato da un malore dopo un tuffo per salvare due bambine in difficoltà che erano andate a fare un bagno con il mare mosso. Le ha notate mentre si trovava in spiaggia: le piccole, dopo essere andate a fare il bagno, stavano provando a tornare a riva con non poche difficoltà, a causa del mare mosso. Non ci ha pensato due volte Francesco Gatto, cinquantaseienne di Latina che si è immediatamente tuffato in mare per tentare di salvarle. Nel tentativo di salvataggio, però, l'uomo ha perso la vita, forse a causa di un malore o della fatica.

Il salvataggio delle bambine

Insieme a lui, come racconta la Repubblica, si sono tuffati in mare anche i bagnini della postazione più vicina, uno degli stabilimenti nei pressi di Rio Martino, a Latina, che sono riusciti a portare a riva le bambine, in salvo. "Gli devono la vita, è un eroe", hanno ripetuto riferendosi a Gatto molti bagnanti in spiaggia, dopo aver assistito alla tragica scena.

L'intervento dei soccorsi: la morte del 56enne

Oltre ai bagnini, non appena notato cosa stava accadendo sono stati subiti allertati anche i soccorsi. Sul posto, in breve tempo, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno immediatamente preso in cura il cinquantaseienne provando a rianimarlo. Ma non c'è stato niente da fare, ogni tentativo è stato vano e i medici e gli infermieri sono stati costretti a decretarne il decesso. Subito dopo, però, si sono dovuti occupare dei familiari di Gatto che, addolorati, si sono sentiti male e sono stati soccorsi.

Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, anche gli agenti della guardia costiera di Latina e i carabinieri, già al lavoro per ricostruire quanto avvenuto nel pomeriggio di oggi.