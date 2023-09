Un’altra tragedia in mare a Latina: una donna di 67 anni si sente male e muore in acqua A Foce Verde, sul litorale pontino, una donna di 67 anni perde la vita in acqua. A inizi agosto la morte di Franco Gatto, deceduto dopo aver soccorso tre bambine.

A cura di Simone Matteis

Una donna di 67 anni è morta questa mattina, martedì 5 settembre, mentre stava facendo il bagno nell'area di Foce Verde, sul lungomare di Latina, non distante dal noto stabilimento Cancun. La causa del decesso sembra da imputare a un malore improvviso che ha colpito la donna, frequentatrice abituale del lido.

A dare l'allarme alcuni bagnanti che hanno visto il corpo in acqua: il pronto intervento dei bagnini e i tentativi di rianimarla una volta riportata a riva sono stati però inutili. Sul posto è poi intervenuto anche il 118, sopraggiunto con un'ambulanza, personale medico e anche un'eliambulanza per un eventuale trasferimento rapido della donna, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Gli agenti della squadra mobile e i militari della Guardia costiera sono al lavoro per effettuare tutti gli accertamenti del caso.

Un mese fa la scomparsa di Franco Gatto

Il tragico avvenimento di stamattina richiama alla memoria la vicenda di Franco Gatto, 56enne di Latina deceduto un mese fa nei pressi di Rio Martino dopo essersi tuffato nelle acque del capoluogo pontino per aiutare tre bambine in difficoltà a causa del mare agitato. Durante il salvataggio, Gatto ha accusato un malore ed è morto poco dopo sul bagnasciuga tra le braccia della moglie Antonella, vanificando ogni tentativo di soccorso ad opera del personale medico del 118 prontamente giunto sul posto.

"Mio marito è stato un eroe e il mare era la sua vita" ha detto la donna in un'intervista rilasciata a Latina Oggi, denunciando però i tanti che si sarebbero affrettati a girare video e scattare foto proprio mentre l'uomo giaceva steso a terra.