I funerali di Franco Gatto, che ha salvato tre bambine dalle onde: “È il vostro angelo custode”

A cura di Enrico Tata

"Franco è il vostro angelo custode", ha detto don Giancarlo Masci, che ha celebrato i funerali del 59enne morto a Latina nel tentativo di salvare tre bambine rimaste in balia delle onde in mare. La cerimonia, riporta il giornale locale Studio93, è stata celebrata nella chiesa di San Carlo Borromeo a Latina. "Adesso dicono che sei un eroe, per noi lo sei sempre stato", le parole di una nipote di Franco Gatto, che così ha voluto ricordare lo zio.

Presente in chiesa anche la sindaca di Latina, Matilde Celentano, che su Facebook ha scritto: "La città non dimenticherà il raro spirito di altruismo di Franco, che ha pagato il suo eroico gesto con la vita". "La comunità di Latina è profondamente addolorata per la perdita del nostro coraggioso cittadino, Franco Gatto, portato via dal mare per salvare tre bambine rimaste intrappolate tra le onde. Il suo atto eroico, avvenuto a due passi da Rio Martino, rimarrà per sempre impresso nel cuore della nostra città.Da parte dell’amministrazione comunale tutta le più sentite condoglianze alla famiglia", il messaggio d'addio pubblicato sulla pagina Facebook del Comune.

L'associazione Diritti e Legalità ha chiesto alla prima cittadina di dedicare una targa una panchina al gesto eroico di questo cittadino: "È morto per salvare la vita di altre persone. Un esempio il suo di una immensa Umanità, amore per il prossimo che va molto aldilà dell'egoismo personale. Questo episodio drammatico, deve essere d’esempio per sempre, soprattutto ai molti giovani che al contrario in quel momento facevano i video con il telefonino. Pertanto, chiediamo al sindaco Matilde Celentano del Comune di Latina di installare una targa o una panchina in ricordo di Franco Gatto e del Suo gesto estremamente generoso da posizionare proprio alla Marina di Latina. Magari un bambino o bambina, in futuro, chiederanno alla sua mamma chi era Franco Gatto e gli dirà che è stato un uomo morto per salvare altre vite. Un gesto che merita di non essere dimenticato".