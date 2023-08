La moglie di Franco Gatto morto per salvare 3 bimbe a mare: “Lo filmavano mentre annegava” Il dolore della moglie Antonella: “Mio marito è stato un eroe. Si è tuffato subito”. Oggi i funerali nella chiesa di San Carlo Borromeo.

A cura di Pierluigi Frattasi

“Mio marito è stato un eroe. È partito subito non appena ha visto le bambine che stavano per affogare. Ho provato a tirarlo, ma non ce l'ho fatta. Mi guardava, scendeva giù. Poi è morto. Il mare era la sua vita, era un grande amante del mare”. A parlare è Antonella, la moglie di Franco Gatto, il 59enne di Latina morto giovedì scorso, 3 agosto 2023, a Rio Martino per salvare tre bambine in difficoltà per il mare mosso. L'uomo, quando ha visto le bimbe che non riuscivano a tornare a riva a causa delle forti onde, non ci ha pensato due volte e si è tuffato coraggiosamente.

Il dolore della moglie Antonella: "Era un eroe"

Purtroppo, però, nel tentativo di salvataggio è stato colto da malore in acqua ed è deceduto. Distrutta dal dolore la moglie Antonella, che gli è stata accanto fino alla fine, e che a Latina Oggi ha raccontato cosa è accaduto: “Gli ho tenuto la mano fino alla fine”, dice la donna, con gli occhi colmi di lacrime. Ad accrescere il suo dolore purtroppo anche un'altra scena: “Con mio marito steso per terra. Lo riprendevano col telefonino. I video stanno girando su Facebook. Io non li ho visti ancora”.

I funerali nella Chiesa di San Carlo Borromeo

Oggi, nella chiesa di San Carlo Borromeo, si svolgeranno i funerali di Franco Gatto. Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha espresso il cordoglio dell'amministrazione per la tragica e prematura scomparsa: