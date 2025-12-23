Un albero di Natale di settanta trattori: motori e fanali per ricordare il professore morto sulla A1

Foto da Associazione Fiera Agricola del Basso Lazio

Un albero di Natale fatto da settanta trattori, che si sono posizionati in piazza Papa Giovanni Paolo a Pontecorvo, provincia di Frosinone, nella serata di ieri lunedì 22 dicembre. Tutti insieme hanno acceso i motori e i fanali per illuminare il buio e commemorare il professore Alessandro Sdoia, morto venerdì scorso all'età di 50 anni in un incidente stradale sull'autostrada A1 fra Pontecorvo e Ceprano. L'iniziativa è stata promossa e coordinata dall'imprenditore agricolo Tommaso Del Signore e realizzata dal comitato direttivo dell'associazione Fiera Agricola del Basso Lazio. Per domani 24 dicembre il comune laziale ha indetto il lutto cittadino.

L'albero di Natale di trattori per ricordare il professore Alessandro Sdoia

"Settanta trattori accesi e un unico suono: quello dei nostri clacson rivolto al cielo per ricordare chi ci vede da lassù", si legge nel post social che racconta l'iniziativa. In particolare, il ricordo dell'insegnante di musica e rappresentante sindacale della Flc Cgil si aggiunge a quello dell'imprenditore Massimo Guglielmi, morto in un infortunio sul lavoro nell'ottobre 2023.

Lutto cittadino a Pontecorvo

"L'Associazione Fiera Agricola del Basso Lazio – continua il post – ha voluto così illuminare il Natale, unendo la passione per la nostra terra al cordoglio per chi non c'è più. Ringraziamo tutta la comunità e l'Amministrazione per la commossa partecipazione",

A rappresentare la giunta di Pontecorvo erano presenti il sindaco Anselmo Rotondo ed il consigliere comunale delegato all'Agricoltura, Gaetano Spiridigliozzi. Il lutto cittadino di giovedì 24 dicembre sarà limitato all'orario di esecuzione del funerale, che si svolgerà nella chiesa della SS. Annunziata alle ore 10.30.