Ultraottantenne abusa di quattro bambine al parco: è il secondo processo per violenza sessuale

Al via il processo per un uomo di 86 anni accusato di violenza sessuale su delle minori di 11, 9 e 6 anni: lo scorso anno era già stato condannato.

Al via a maggio il processo nei confronti di un ottantaseienne accusato di violenza sessuale pluriaggravata nei confronti di quattro bambine di 11, 9 e 6 anni. L'anziano avrebbe molestato e abusato delle bimbe mentre si trovavano in un parco nel Viterbese lo scorso luglio. Appena due mesi prima circa rispetto ai fatti, era stato condannato per molestie per aver abusato di un'altra bambina, anche lei minore di 14 anni e anche lei adescata nel parco durante un pomeriggio.

Anziano di 86 anni abusa di quattro bimbe: a processo

Tutto è iniziato il 31 luglio della scorsa estate, giornata in cui sarebbero avvenute le molestie alle bambine. Si tratta di una bambina di 11 anni, due di 9 e la più piccola di appena sei anni che, secondo quanto ricostruito fino ad ora, sarebbero state palpeggiate nelle parti intime mentre si trovavano al parco.

Soltanto nella giornata di ieri, però, martedì 3 febbraio 2026, il collegio del Tribunale di Viterbo ha fissato tra due mesi l'audizione alla psicologica Dalila Corsini, chiamata a parlare delle minori che ha ascoltato in modalità protetta in sede di incidente probatorio. Il processo, invece, come riporta la testata online TusciaWeb, partirà nel mese di maggio.

Leggi anche Abusi sulle amiche 16enni della figlia durante il pigiama party: condannato per violenza sessuale

Le precedenti accuse e la condanna

L'ottantaseienne era già noto per aver commesso dei reati analoghi ancora prima del 31 luglio. Soltanto un anno fa, infatti, l'anziano era stato condannato a due anni, ma con la richiesta di patteggiamento aveva ricevuto uno sconti di un terzo della pena. Anche in quel caso, l'uomo era stato accusato di abusi nei confronti di una bimba di età inferiore ai 14 anni, intercettata sempre ai giardinetti pubblici. L'ha adescata e con una scusa l'ha convinta ad andare a casa sua. Poi l'ha afferrata per un braccio e baciata.

La pena sospesa per età avanzata

Vista l'età avanzata dell'uomo, inoltre, gli era stata concessa la sospensione condizionale della pena, subordinata alla frequenza di un corso di recupero. Ma a pochi mesi della condanna sono emerse le nuove accuse ai danni delle quattro bimbe. E per lui si apriranno nuovamente le porte del tribunale.