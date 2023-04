Uccide il compagno dell’ex moglie, la donna: “Violento anche con me, mi picchiava tutti i giorni” L’ex moglie di Riccardo Di Girolamo, il killer di Marco Gianni, ha raccontato agli inquirenti che l’uomo era violento anche con lei e la picchiava costantemente.

A cura di Natascia Grbic

Un uomo violento, con problemi di dipendenze da alcol e droghe, e che la picchiava sempre. Così la compagna di Marco Gianni ha descritto il suo ex marito, Riccardo Di Girolamo. L'uomo ha ucciso Gianni lo scorso giovedì sparandogli numerosi colpi di arma da fuoco con due fucili diversi, dopodiché è scappato cercando di far perdere le sue tracce. Di Girolamo è stato arrestato dai carabinieri nella notte: la sua macchina era stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

Come riportato da Il Messaggero, Di Girolamo avrebbe picchiato l'ex moglie per anni: proprio per questo motivo la relazione tra i due era finita. Le cose peggioravano quando l'uomo, appassionato di caccia e proprietario di diversi fucili, assumeva alcol e droghe. Anche ai carabinieri avrebbe confessato la sua dipendenza, ammettendo di essere seguito dal Sert per disintossicarsi.

La donna ha raccontato anche che in più di un'occasione l'ex aveva minacciato di morte lei e Marco Gianni, con cui un tempo condivideva un rapporto di amicizia. Minacce che si sono concretizzate una settimana fa quando Di Girolamo si è presentato al vivaio del padre di Gianni con due fucili, per ucciderlo.

I primi colpi Di Girolamo li ha sparati dal finestrino dell'auto. Gianni è caduto a terra, ancora vivo, ma impossibilitato a rialzarsi. A quel punto il killer è sceso dalla macchina con un altro fucile, col quale ha finito il 31enne, sparandogli alla testa. Poi è salito nella sua Fiat 500 ed è ripartito: è andato da un amico, al quale ha confessato l'omicidio, dicendogli anche "Ci vediamo tra quindici anni". Nella notte l'arresto, al quale non ha opposto resistenza.