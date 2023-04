Marco Gianni ucciso dall’ex della compagna, arrestato Riccardo Di Girolamo: li aveva già minacciati Si chiama Riccardo Di Girolamo l’uomo arrestato con l’accusa di omicidio volontario nei confronti di Marco Gianni. Non aveva accettato che la sua ex avesse una relazione con la vittima.

A cura di Natascia Grbic

Si chiama Riccardo Di Girolamo l'uomo fortemente sospettato di aver ucciso il 31enne Marco Gianni giovedì pomeriggio, nel vivaio del padre in via del Villaggio a Borgo San Donato, in provincia di Latina. L'uomo, fermato dai carabinieri nella notte tra giovedì e venerdì, è l'ex compagno della convivente di Gianni.

Secondo quanto emerso dalle indagini, sarebbe un uomo violento che già in passato aveva minacciato la coppia. Lasciato dall'ex tre anni fa, non aveva mai accettato che la donna avesse intrapreso una nuova relazione. E così giovedì pomeriggio ha messo in macchina un fucile a canne mozze ed è andato sul luogo di lavoro della vittima, colpendolo ripetutamente e finendolo mentre era a terra.

Prima Di Girolamo avrebbe sparato a Gianni dal finestrino della sua auto, una Fiat 500. Il 31enne è caduto a terra con tre ferite alle spalle, al gluteo e alla nuca. Era ancora vivo quando il killer gli si è avvicinato con un altro fucile che aveva in macchina: a quel punto lo ha finito, sparandogli diversi colpi al torace, alla clavicola e alla laringe. Poi è fuggito, forse è passato a casa. Quando i carabinieri, guidati dal maggiore Antonio De Lise, lo hanno raggiunto presso la sua abitazione, non ha opposto resistenza.

Appassionato di armi e di caccia, Di Girolamo aveva quattro fucili in casa, tutti sequestrati dai militari. Sarebbe stato incastrato da alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che lo hanno immortalato mentre si recava al vivaio con la sua macchina. Interrogato tutta la notte, non ha confessato il delitto. Deve rispondere di omicidio aggravato e alterazione di arma comune da sparo.