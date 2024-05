video suggerito

Madre e figlio minacciati da tre rapinatori con cacciavite e pistola: arrestato 54enne L’uomo è accusato di essere uno dei tre uomini che il 7 aprile 2022 hanno rapinato madre e figlio nella loro villetta ad Albano Laziale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo con l'accusa di aver rapinato nel 2022 una donna anziana e suo figlio. La rapina è avvenuta in una villetta di Albano Laziale: l'uomo, insieme ad altri due complici, aveva fatto irruzione nella casa con un cacciavite e una pistola. Avevano legato madre e figlio, e cercato soldi in contanti. Erano stati poi messi in fuga dal 50enne, che è riuscito a raggiungere un'arma e minacciarli. Le indagini condotte dai carabinieri hanno permesso di individuare nel 54enne uno dei presunti autori della rapina, il cui profilo biologico è risultato compatibile con le tracce repertate sul luogo della rapina. L'uomo, adesso, si trova in carcere a Latina.

Erano le 20.30 del 7 aprile 2022 quando tre uomini, volto coperto da passamontagna e guanti in lattice, hanno sorpreso il 50enne proprietario dell'abitazione fuori casa. Gli hanno puntato contro una pistola e lo hanno costretto a entrare nella villetta, dove viveva con la madre ultra settantenne. Entrambi sono stati legati mentre i tre rapinatori cercavano in casa soldi e gioielli. Non trovando nulla, hanno portato il 50enne in camera da letto per fargli prendere i contanti: qui l'uomo è riuscito a liberarsi e raggiungere un'arma, puntandola contro i tre uomini e costringendoli alla fuga. Subito dopo sono arrivati i carabinieri, ma dei rapinatori nessuna traccia.

Le indagini hanno portato all'arresto di uno dei tre rapinatori, che ora è detenuto nel carcere di Latina, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli altri due non sono stati ancora identificati.