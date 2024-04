video suggerito

Lascia l’ex e lui la minaccia: “Faccio vedere i tuoi video intimi mentre lavori ai colleghi” Non potrà avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna un 36enne, che quando lei lo ha lasciato, l’ha perseguitata e minacciata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

"Se non torni insieme a me mando le nostre chat e i tuoi video intimi mentre lavori ai colleghi". Sono le minacce che che un uomo di trentasei anni rivolgeva alla ex compagna. Episodi di violenza, che si sono verificati dopo che la donna aveva deciso di porre fine alla loro relazione.

Comportamenti persecutori, che hanno portato il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma a disporre un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, perché gravemente indiziato del reato di atti persecutori. A darne esecuzione gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Porta Pia. L'uomo non può avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex.

La donna temeva che l'ex potesse farle del male

I fatti risalgono a tre mesi fa, quando la donna ha deciso di chiudere la relazione. Le indagini sono partite dalla sua denuncia, che ha portato gli inquirenti a stabilire la misura di divieto di avvicinamento. I due sono stati insieme per poco più di un anno, da marzo 2023 a gennaio 2024. Quando lei ha deciso di ‘rompere', lui ha iniziato ad avere un atteggiamento ossessivo e oppressivo nei suoi confronti, molestandola e minacciandola.

Comportamenti violenti, che hanno generato nella vittima un grave e continuo stato d'ansia. La donna è stata costretta a cambiare abitudini di vita, perché si sentiva appunto in pericolo e aveva paura per la propria incolumità, temendo che l'ex potesse arrivare a farle seriamente del male.

Minacciava l'ex di mandare video intimi ai colleghi

Il trentaseienne tempestava di telefonate e messaggi l'ex, minacciandola anche di mandare alcuni video intimi ai colleghi. Immagini private, che immortalavano la donna, mentre era al lavoro. I poliziotti hanno preso la denuncia della donna, registrando tutti i particolari utili alle indagini. Hanno raggiunto il trentaseienne nella sua abitazione e hanno dato esecuzione all'ordinanza.