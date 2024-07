video suggerito

Travolto da un autocarro mentre lavora in una cava di basalto: morto operaio Un operaio di sessant'anni è morto mentre lavorava a una cava di basalto in via casale di Sant'Angelo ad Anguillara Sabazia. Inutile ogni soccorso dopo che è stato travolto da un autocarro.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Tragedia questa mattina in provincia di Roma: un uomo di sessant'anni è stato travolto da un autocarro mentre lavorava in una cava di basalto in via casale di Sant'Angelo ad Anguillara Sabazia. L'uomo è stato immediatamente soccorso e portato con l'eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove è stato immediatamente preso in carico dai medici. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, il 60enne è deceduto poco dopo il suo arrivo al nosocomio. Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori del 118, sono arrivati anche i carabinieri, che indagano sull'accaduto.

Cosa sia accaduto è al momento è ancora oggetto di indagine da parte degli investigatori, che hanno ascoltato i colleghi dell'uomo, tra i primi a prestargli soccorso. Sul posto sono arrivati anche gli ispettori dell'Asl Roma 6: accertamenti sono in corso per verificare che siano state rispettate le condizioni di sicurezza sul lavoro e se ci siano eventuali responsabilità.

Il 60enne, che non ha mai ripreso conoscenza dal momento dell'incidente, aveva regolare contratto e lavorava da tempo con quell'azienda. I colleghi hanno cercato di aiutarlo e hanno chiamato immediatamente i soccorsi, con gli operatori del 118 arrivati immediatamente con l'eliambulanza. Le condizioni dell'uomo sono apparse immediatamente disperate, hanno cercato di stabilizzarlo e poi lo hanno trasportato in elicottero al Gemelli sperando che ce la potesse fare. Così non è stato, e il decesso è arrivato poco. Molto probabilmente il magistrato disporrà l'autopsia sul corpo del 60enne, in modo da avere ulteriori elementi per fare luce sulla vicenda.