Incidente sul lavoro, operaio colpito al volto da una fune d'acciaio a Morolo: è grave Ferito sul posto di lavoro un operaio di 56 anni a Morolo. L'uomo è stato colpito al volto da una fune d'acciaio che si è staccata improvvisamente da un autocarro. L'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Umberto I con un trauma cranico-facciale.

A cura di Enza Savarese

Immagine di repertorio

Un nuovo incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Morolo, provincia di Frosinone, in una carrozzeria sulla Strada Provinciale 11. A rimanere ferito un operaio di 56 anni di Frosinone. L'uomo è stato gravemente colpito al volto da una fune di metallo. Dopo essere stato soccorso, l'operaio è stato trasportato d'urgenza in elicottero al Policlinico Umberto I. I carabinieri indagano sulla dinamica dell'incidente.

Morolo, incidente in una carrozzeria: colpito al volto un operaio

L'infortunio è avvenuto questa mattina, venerdì 4 aprile. Vittima un operaio di 56 anni originario di Frosinone. L'uomo si trovava in una carrozzeria sulla SP 11 quando è stato raggiunto al volto da una corda d'acciaio che si è staccata da una cabina di un autocarro in riparazione. L'impatto in pieno viso ha causato un forte trauma cranico-facciale all'uomo. Le ferite hanno reso necessario l'intervento di un elisoccorso, che ha trasportato il 56enne al Policlinico Umberto I di Roma.

Incidente sul lavoro: aperte indagini sulla dinamica

Sul posto dell'incidente presenti i carabinieri di Frosinone che hanno interrogato i presenti per delineare la dinamica dei fatti. Le indagini sono coordinate anche dal personale ispettivo dello Spresal, Servizio Prevenzione e Sicurezza del Lavoro. I rilievi sul luogo dell'incidente dovranno verificare se fossero rispettate tutte le norme antifortunistiche obbligatorie per legge.

Sicurezza sul lavoro: il Lazio la regione con più vittime

In Italia incidenti e morti sul lavoro sono purtroppo episodi sempre più frequenti. A detenere il primato di più morti bianche è la Regione Lazio. Fino a marzo, nell'anno 2024 sono già 17 i lavoratori morti. I maggiori incidenti si registrano nel campo edilizio, a seguire il settore più colpito è quello dei trasporti.

Sui dati si è espressa la CGIL. Il sindacato italiano ha criticato in particolare la mancanza di fondi. "Nel recente Piano Strategico Regionale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro 2025 – 2026 le risorse stanziate sono insufficienti", fa sapere.