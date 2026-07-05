Aprilia, incidente sul lavoro in un’azienda farmaceutica: dipendente ustionata con l’acido

Ha riportato ustioni alle gambe provocate dall’acido una donna vittima di un incidente sul lavoro in un’azienda farmaceutica di Aprilia.

Angelini Fine Chemicals A.c.r.a.f. (Foto Google Maps)

Una donna è rimasta ustionata con l'acido, mentre lavorava in un'azienda farmaceutica. L'episodio è avvenuto nella Angelini Fine Chemicals A.c.r.a.f. in via Guardapasso ad Aprilia, in provincia di Latina sabato 4 luglio. La donna, dipendente dell'azienda, ha avuto bisogno di ricorrere a cure mediche. Fortunatamente non rischia di morire.

Soccorsa in ambulanza

Secondo quanto ricostruito al momento dei fatti la donna stava lavorando all'interno dello stabilimento dell'azienda farmaceutica, un sito industriale dove si producono sostanze chimiche e farmaceutiche, in particolare principi attivi e intermedi utilizzati nei medicinali, con attività di ricerca e sintesi avanzata. Improvvisamente, per cause non note, dell'acido è caduto addosso alla dipendente e si è ustionata.

A dare l'allarme sono stati i colleghi, e si è attivata la macchina dei soccorsi. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento per un incidente sul lavoro in cui erano coinvolti degli acidi, sul posto è giunto il personale sanitario. Inizialmente, data la dinamica, è stata attivata l'eliambulanza. Considerate le condizioni di salute della lavoratrice, per fortuna in realtà meno gravi di quanto si pensasse, è stata trasportata con l'ambulanza in ospedale.

La donna ha riportato ustioni alle gambe

Arrivata al pronto soccorso, i medici hanno sottoposto la paziente alle cure del caso. Da quanto si apprende ha riportato delle ustioni alle gambe e ha ricevuto una prognosi di venti giorni. Presenti nello stabilimento anche i carabinieri di Aprilia, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato alcune persone, per raccogliere le informazioni utili a ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto, per accertare eventuali responsabilità. I militari accertaranno anche se la donna fosse nelle codnizioni di lavorare in sicurezza e se l'incidente sul lavoro si sarebbe potuto evitare, oppure se si sia trattato di una fatalità.