Ubriaco e drogato picchia la ex e la manda in ospedale: arrestato un 41enne È entrato ubriaco e drogato a casa della ex, picchiandola e mandandola in ospedale. I carabinieri hanno arrestato un 41enne.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, violenza sessuale e lesioni personali sono i reati per i quali un uomo di quarantuno anni, con problemi di alcolismo e tossicodipendenza e precedenti specifici per reati contro la persona, è stato bloccato ed è finito in carcere. I militari della Tenenza di Ardea lo hanno arrestato in flagranza perché gravemente indiziato di aver picchiato l'ex compagna. I fatti sono avvenuti nella serata scorsa di sabato 19 agosto in località Marina Tor San Lorenzo, sul litorale Sud della provincia di Roma. Secondo le informazioni apprese l'uomo continuava a dare fastidio e a chiedere soldi alla ex. Le è entrato in casa portandole via 500 euro, qualche ora dopo è tornato ubriaco e drogato.

A dare l'allarme sono stati i vicini di casa di una donna, che hanno sentito delle urla provenire da un'abitazione. Ricevuta la segnalazione, sul posto è arrivata una pattuglia, i militari hanno notato un uomo affacciato al balcone. Quando si è accorto che c'erano i carabinieri è rientrato subito in casa e ha spento tutte le luci. Il suo comportamento ha insospettito i militari, i quali hanno bussato alla porta dell'abitazione, ma nessuno ha aperto. Così sono entrati da una finestra e all'interno hanno trovato una donna di quarantasette anni, che era sdraiata sul letto. Era spaventata, aveva un grosso livido sull'occhio destro e i varie parti del corpo, graffi sulle braccia e faceva fatica a respirare. Insieme a lei in casa c'era l'uomo che si era nascosto ed aveva spento tutte le luci. Date le condizioni di salute della donna si sono resi conto che si trattasse di una violenza ed è stato bloccato.

La quarantasettenne è stata soccorsa dal personale sanitario nel frattempo giunto sul posto, che l'ha presa in carico e trasportata all'ospedale di Anzio, dov'è stata sottoposta agli accertamenti del caso. Arrivata al pronto soccorso la paziente ha fatto accesso con il codice rosso dedicato alle vittime di violenza. Visitata e medicata per i lividi e i graffi riportati a seguito delle percosse, è stata dimessa con una prognosi di quindici giorni. Ha poi denunciato il suo aggressore. Ha raccontato ai militari che non era la prima volta che l'ex la picchiava, ma che accadeva già dal settembre del 2022. L'uomo è stato arrestato e portato in caserma nelle camere di sicurezza. Il giudice ha poi convalidato l'arresto al termine del rito direttissimo e l'uomo è stato condotto nel carcere di Velletri.