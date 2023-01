Ubriaco accoltella l’amico a Capodanno e cerca di ucciderlo: grave 24enne, arrestato l’aggressore Il ragazzo è ricoverato in ospedale: è in gravi condizioni e in prognosi riservata. Il 34enne responsabile dell’aggressione è stato arrestato dai carabinieri.

A cura di Natascia Grbic

Ha cercato di uccidere il suo amico dopo un Capodanno passato a bere e divertirsi: un uomo di trentaquattro anni è stato arrestato oggi dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castel Gandolfo con l'accusa di tentato omicidio. La notte di Capodanno ha accoltellato ripetutamente l'amico di ventiquattro anni alla gamba, al polso e alla schiena, lasciandolo poi sanguinante a terra in mezzo alla strada e allontanandosi con la macchina.

La vittima si trova ancora all'ospedale dei Castelli in prognosi riservata: le sue condizioni sono gravi, una delle coltellate le ha perforato un polmone. Portato immediatamente al nosocomio dopo che aveva chiesto aiuto ai carabinieri, è stato sottoposto a un delicato intervento. Se i soccorsi non fossero stati immediati, probabilmente per il ragazzo la vicenda si sarebbe conclusa in modo tragico.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 24enne e il suo aggressore avevano passato il Capodanno insieme, e stavano poi tornado a casa in macchina insieme a due amici del 34enne. Nell'auto, a causa anche del troppo alcol bevuto durante la serata, hanno cominciato a litigare. La discussione è degenerata, e i due si sono cominciati a picchiare, rissa che è proseguita poi fuori dall'auto. Ed è qui che il 34enne ha preso il coltello e lo ha calato diverse volte sull'amico, per poi fuggire. Le altre due persone che si trovavano in macchina con loro non si sarebbero rese conto che l'amico aveva accoltellato il ragazzo.

Il giovane è riuscito a chiamare i carabinieri, che arrivati sul posto hanno tamponato le sue ferite fino all'arrivo dell'ambulanza. In seguito, con intercettazioni e testimoni che hanno raccontato l'accaduto, sono riusciti a risalire al 34enne e ad arrestarlo.