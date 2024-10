video suggerito

Ubaldo Manuali accusato di aver narcotizzato e stuprato tre donne: chiesti 10 anni per il netturbino Chiesti durante la requisitoria 10 anni e mezzo di carcere per Ubaldo Manuali, il netturbino accusato di aver narcotizzato e stuprato tre donne.

A cura di Beatrice Tominic

Dieci anni e sei mesi di reclusione. Questa è la richiesta da parte del pm durante la requisitoriaper Ubaldo Manuali, il netturbino cinquantanovenne accusato di aver narcotizzato e violentato tre donne che, nel corso del processo, si sono dichiarate parte civile.

L'uomo, accusato di violenza sessuale aggravata e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, avrebbe abusato di due donne nel Viterbese, a Capranica e a Mazzano Romano e di una ad Alatri, nel Frusinate. In tutti e tre i casi il copione sarebbe stato sempre lo stesso: una prima conoscenza sui social network, poi l'invito ad incontrarsi di persona e, una volta all'appuntamento, la somministrazione di sonniferi per narcotizzarle. Una volta persi i sensi, completamente inermi e incoscienti, avrebbe abusato di loro, filmando e fotografando gli stupri. Alcune immagini e alcuni video, inoltre, sarebbero stati diffusi tra conoscenti e amici.

La richiesta di condanna a 10 anni

La richiesta di condanna a 10 anni e sei mesi di carcere è arrivata nel corso della requisitoria del pm durante l'udienza ospitata nel Tribunale di Viterbo, alla presenza delle tre donne che hanno subito violenza. Secondo il pm non ci sono elementi che possano minare la credibilità delle donne: "Narcotizzarle ha rappresentato una seconda violenza", ha aggiunto, percorrendo la vicenda dall'avvio delle indagini, scattate dopo la denuncia da parte di una quarantottenne romana.

Le dichiarazioni dell'imputato: "Fuorvianti e prive di logica"

Di Ubaldo Manuali, il netturbino sotto accusa, invece, traccia un profilo chiaro: secondo quanto ricostruito e presentato dal pm non avrebbe somministrato il narcotico, le benzondiazepine, per motivi medici o con la volontà delle donne, ma allo scopo di rendere le donne inermi. Sottoposte al giudizio anche tutte le sue spiegazioni e i tentativi di giustificazioni, considerate non credibili, fuorvianti e privi di logica.

Ubaldo Manuali: le denunce a suo carico in aumento

Nel frattempo il numero di donne che continuanoa denunciare Manuali sembra salire: sarebbero almeno sette. Fra loro anche madre e figlia: secondo quanto ricostruito dalle due avrebbe prima drogato entrambe, poi violentato la figlia.

Ma i guai lo seguono anche nella misura di detenzione: trasferito nel carcere di Regina Coeli, per lui sono presto stati chiesti (e ottenuti) i domiciliari dopo essere stato picchiato da alcuni detenuti.