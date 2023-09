Altre due donne denunciano il netturbino accusato di stupro: “Mi ha violentato e ha drogato mia madre” Altre due donne hanno denunciato Ubaldo Manuali: entrambe narcotizzate, la figlia sarebbe stata anche violentata. Continua il lavoro degli inquirenti: le due avrebbero conservato intatte le tazzine in cui l’uomo potrebbe aver messo il sedativo.

A cura di Beatrice Tominic

Dopo la quinta denuncia nei confronti di Ubaldo Manuali, accusato di aver violentato almeno quattro donne e di professione netturbino, si è aggiunta una sesta. Dopo quella formalizzata sabato da una ragazza di 30 anni, si aggiunge quella di sua madre: ipotizza di essere stata narcotizzata ma non violentata quando l'operatore ecologico si sarebbe presentato nella sua abitazione per incontrare la figlia.

La quinta denuncia: "Ha violentato anche me"

Come riportato da il Messaggero, la ragazza ha raccontato di aver conosciuto Manuali sui social nel 2019, all'interno di un gruppo di incontro. La donna avrebbe invitato l'uomo a casa sua per un caffè. Nell'abitazione, insieme a lei, si sarebbe trovata anche la madre. "L'ho visto armeggiare vicino alle tazzine, poi abbiamo bevuto il caffè tutti e tre insieme – ha raccontato – Mia madre è subito caduta in un sonno profondo. Io mi sono risvegliata durante la notte, lui non c'era più". E alla polizia, come riporta la testata, avrebbe fatto riferimento ad un rapporto non consenziente.

Soltanto dopo aver visto il suo volto in televisione e sui giornali, ha trovato la forza di raccontare i fatti alla polizia. Il sospetto è che, oltre alla figlia, possa aver narcotizzato anche la madre. Dopo il risveglio le due avrebbero immediatamente capito che qualcosa non andava. Sospettose, per tutti questi anni avrebbero conservato le tazzine intatte: adesso saranno analizzate dagli inquirenti.

Le accuse di violenza sessuale

Delle due donne, una avrebbe sporto denuncia per essere stata narcotizzata, l'altra anche per violenza. Oltre a lei, potrebbe presto agire anche un'altra donna intenzionata a rivolgersi alle forze dell'ordine: sarebbe la settima denuncia. Oltre alle denunce, ai racconti delle donne e alle foto nel telefonino, fra le prove potrebbero forse aggiungersi anche le tazzine conservate da madre e figlia.

A questo materiale, si somma anche il referto che attesta tracce di benzodiazepine nel sangue di una delle donne violentate, che avrebbe subito violenza lo scorso gennaio. Durante la perquisizione in casa di Manuali sono state trovate compresse di Lorezapam, farmaco contro ansia e insonnia che, secondo quanto ha spiegato, gli sarebbe stato prescritto dopo un incidente al ginocchio.

Ad indagare sono le procure di Viterbo, Tivoli e Roma: nel frattempo, Manuali resta agli arresti domiciliari.