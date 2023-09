Ubaldo Manuali, chi è il netturbino accusato di aver drogato, stuprato e fotografato almeno 4 donne Il presunto stupratore seriale di donne Ubaldo Manuali aveva costruito un’immagine di sé apparentemente perfetta, che utilizzava per adescare le vittime sui social network.

A cura di Alessia Rabbai

Ubaldo Manuali aveva vari profili personali sui social network, che utilizzava per tessere conversazioni con le donne che avrebbe stuprato. Capelli lunghi, moro, dallo sguardo penetrante e di bell'aspetto, Ubaldo si era costruito con il tempo l'immagine di un uomo impeccabile, che credeva nei valori. Sosteneva mostrando una foto con Papa Francesco di essere un uomo molto religioso e non solo. Ubaldo si definiva amante degli animali e molto altro. Era tifoso della ad Roma, sul suo profilo foto con i colori della maglia. Un ritratto di sé che utilizzava per mentire a quelle che sarebbero state le vittime dei suoi abusi sessuali. Appassionato di cinema, aveva partecipato come comparsa ad alcuni film, si ispirava a Keanu Reeves e faceva serate come sosia di Aldo Moro. Foto e video lo immortalano in locali e discoteche.

Manuali, che di lavoro faceva l'operatore ecologico a Riano in provicnia di Roma ora si trova agli arresti domiciliari, accusato di violenza sessuale e diffusione illecita di video e foto porno, colpito dall'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giuce delle indagini preliminari, in attesa del processo. Sul suo smartphone gli investigatori hanno scoperto foto e video delle donne, che prima avrebbe stuprato e poi fotografato, per poi condividere il materiale con degli amici.

Manuali secondo quanto ricostruito finora adescava le donne in chat, tutte sulla quarantina, intratteneva con loro conversazioni per poi incontrarle dal vivo. Incontri durante i quali venivano offerti loro cocktail a base di diazepine. Così le drogava, per intontirle e far perdere loro la consapevolezza di cosa stessero facendo. Quando si addormentavano sotto l'effetto delle sostanze scattava loro delle foto. Le donne una volta sveglie non si ricordavano di quanto fosse successo. Una di loro però ha denunciato e gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Flaminio Nuovo indagano sulla vicenda, per cercare di raccogliere altre testimonianze a carico di Manuali.