Netturbino accusato di stupro, il consulente conferma: “Foto e video delle donne nel telefonino” “Ubaldo Manuali ha immortalato le violenze in foto e video nel telefonino. E ne ha inviati alcuni agli amici”. Le donne abusate appaiono in stato di incoscienza, narcotizzate: a dirlo il consulente tecnico chiamato dalla procura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

"Donne, per lo più in stato di incoscienza, riprese seminude, in particolare nelle parti intime e nell’atto di compiere atti sessuali con l’imputato". Sono queste le immagini, in foto e video, che compaiono nel telefonino di Ubaldo Manuali, il netturbino accusato di stupro da almeno tre donne, secondo gli accertamenti effettuati dal consulente tecnico, l'ingegnere Cristian Franciosa.

Incaricato dalla procura, è lui che si è messo alla ricerca di file compromettenti all'interno del cellulare dell'uomo per aggiungere elementi alle indagini e identificare le donne vittime di abusi. Ieri è intervenuto in udienze, riportando quanto ritrovato durante le verifiche.

Il racconto del consulente in aula: i ritrovamenti

Gli accertamenti sono stati realizzati in due smartphone e in un notebook su file audio, video e di messaggistica: "Nella galleria erano presenti foto e video che, incrociando i dati, ci hanno permesso di ricostruire l'identità delle vittime", ha spiegato il consulente informatico in aula, come riportato dalle testate locali. In molti video le donne riprese, seminude, nude o con la biancheria intima, sono riprese mentre subiscono gli abusi sessuali: "Una di queste registrazioni è stata inviata ad un amico su whatsapp – continua – Ma ci sono anche foto di dettagli e gigantografie".

I controlli non sono stati realizzati soltanto all'interno della galleria telefonica: "La terza donna violentata compare salvata con il nome e la provenienza", aggiunge l'ingegnere.

Netturbino accusato di stupro: almeno tre donne abusate

Narcotizzate e poi violentate. In alcuni casi, come confermato dal consulente tecnico, filmate durante gli abusi in video che poi sarebbero stati inoltrati agli amici. Stesso copione quello utilizzato dal netturbino cinquantanovenne arrestato lo scorso 18 settembre su ordinanza del gip. Trasferito in carcere, per lui sono scattati i domiciliari dopo alcuni pestaggi avvenuti in cella.