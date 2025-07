video suggerito

Sara Basso morta a 13 anni risucchiata dal bocchettone della piscina: condannati i gestori dell'hotel L'11 luglio del 2018 Sara Basso muore a 13 anni, risucchiata da un bocchettone nella piscina dell'hotel di Sperlonga dove si trovava in vacanza con i genitori. I responsabili della struttura condannati a tre anni. "Indipendentemente dalla pena nessuno ci restituirà nostra figlia", hanno detto i genitori in aula.

A cura di Redazione Roma

È l'11 luglio del 2018 quando Sara Basso muore nella piscina dell'hotel dove si trovava in vacanza con i genitori a Sperlonga, rinomata località balneare del basso Lazio. Sette anni dopo, per la morte della ragazzina risucchiata da uno dei bocchettoni e trascinata sul fondo della vasca provocandone l'annegamento, c'è una sentenza giudiziaria su quanto accaduto in quel giorno.

Ieri sono stati condannati i titolari dal Tribunale di Latina Mauro Di Martino e Francesco Saverio Emini, rispettivamente legale rappresentante della società gestrice del Virgilio Grand Hotel ed ex proprietario della struttura ricettiva. I due imputati sono stati condannati a tre anni dal giudice monocratico di Latina, quando il Sostituto procuratore Valerio De Luca aveva chiesto una condanna a due anni.

Secondo quanto ricostruito in sede giudiziaria il bocchettone della piscina che ha risucchiato la 13enne non rispondeva alle norme di sicurezza, e che l'hotel non disponeva di un servizio di salvataggio adeguato all'utilizzo della piscina, con la mancanza di un interruttore di emergenza. C'era anche un terzo imputato, Ermanno Corpolongo che aveva realizzato l'impianto nel 2004, che è stato assolto così come richiesto anche dall'accusa.

In aula anche i genitori di Sara Basso

Presenti in aula anche i genitori di Sara, originari di Morolo in provincia di Frosinone, assistiti dai legali Calogero Nobile e Maria Minotti. "Indipendentemente dalla pena nessuno ci restituirà nostra figlia", hanno dichiarato. La famiglia si è costituita parte civile nel corso del procedimento a carica dei gestori dell'hotel di Sperlonga.