Tutto esaurito per le visite guidate alla Piramide Cestia, boom di prenotazioni e presto nuove date La Piramide di Gaio Cestio non è sempre aperta ai visitatori. Anzi, sono pochissime le giornate ogni anno in cui vengono organizzate visite guidate. Ma cosa c’è all’interno della piramide di Roma?

A cura di Enrico Tata

La Piramide di Gaio Cestio a Roma non è sempre aperta ai visitatori. Anzi, le aperture sono pochissime nel corso dell'anno, ma quando ciò accade, per esempio domenica 15 ottobre, i posti disponibili si esauriscono in pochi minuti.

"Pochi minuti sono bastati per esaurire i posti disponibili nei tre turni di visita. In tantissimi ci avete scritto e ci state scrivendo per poter visitare la Piramide e allora ecco che ci siamo attivati per cercare di ricambiare questo vostro affetto, abbiamo portato il numero massimo di visitatori per gruppo a 40 persone e chi guiderà la visita sa già di dover tenere a riposo la voce per poter coinvolgere ognuno di voi nell'incontro di domenica 15 ottobre", informa su Facebook la Soprintedenza Speciale di Roma.

Per chi non è riuscito a prenotarsi in tempo, si informa, ci saranno altre due domeniche di apertura. Inoltre, fa sapere la Soprintendenza, "stiamo lavorando per voi, per accogliervi tutti e dare a ognuno la possibilità di conoscere il patrimonio culturale della città. Ci proveremo, con tutte le nostre forze perché la cultura è il ponte più solido che ci avvicina e ci fa crescere insieme. Grazie a tutti. Ci vediamo presto a Piramide".

Ma cosa c'è all'interno della piramide di Roma? Costruita tra il 18 e il 12 avanti Cristo, doveva diventare il mausoleo di Gaius Cestius Epulo, un ricco romano.l'Egitto divenne una provincia romana a partire dal 30 avanti Cristo e nella Capitale cominciarono ad essere realizzate costruzioni tipiche di quei territori. Così, anche Caio Cestio decise di farsi costruire un monumento funebre a forma di piramide al di fuori della città, lungo la via Ostiense. La Piramide fu poi inserita nella cinta muraria costruita tra il 272 e il 279 su iniziativa dell’imperatore Aureliano.

All'interno c'è una camera sepolcrale di circa 23 metri quadrati con una volta a botte, murata al momento della sepoltura di Caio Cestio. Probabilmente già nel Medioevo fu profanata e si perse l'urna cineraria e parte della decorazione. Le parenti sono affrescate con figure di ninfe alternate a vasi lustrali. Agli angoli della volta ci sono quaattro Vittorie alate con corona e nastro.