Turista soccorsa per le vie di Roma: “Mi hanno drogata, volevano violentarmi” Una ragazza inglese la mattina del 14 agosto ha chiamato il 112 dicendo: “Aiuto mi hanno drogata, temo di essere stata violentata. Non ricordo più nulla”.

A cura di Giorgia Venturini

Una turista è stata soccorsa nella mattinata di ieri domenica 14 agosto. Si tratta di una ragazza inglese che poco prima le 8 di mattina ha chiamato i soccorsi componendo il 112. A chi ha risposto ha detto: "Aiuto mi hanno drogata, temo di essere stata violentata. Non ricordo più nulla". Poco tempo dopo è arrivata una volante della polizia.

Il racconto della giovane turista inglese

Stando a quanto riporta Il Messaggero, gli agenti hanno trovato la giovane in compagnia di una amica italiana, corsa in suo aiuto, in via Emilio Morosini all'angolo con via Roma Libera. Subito è stata soccorsa. Le due amiche hanno spiegato di aver trascorso la serata in alcuni locali della città, in zona Trastevere, dove avrebbero incontrato dei ragazzi. Poi il vuoto: "Non so più cosa sia successo, temo che qualcuno mi abbia dato la droga dello stupro". Tutto ora è ancora da chiarire: gli agenti sono al lavoro per accertare cosa sia successo alla giovane e risalire ad eventuali responsabili.

Le indagini sullo stupro di Capodanno nella villetta di Primavalle

Intanto continuano le indagini sui fatti accaduti durante la festa di Capodanno nella villetta di Primavalle in cui è stata stuprata una ragazza di 16 anni. A raccontare cosa è accaduta quella notte è stata una delle ragazza alla festa che ha visto di aver visto la vittima in bagno: "Le ho chiesto se era tutto a posto e lei mi ha detto di sì. Un'altra volta sono andata a vomitare e l'ho vista con un ragazzo fare sesso. Poi ho un vuoto perché stavo troppo male, avevo assunto Xanax e Rivotril. La mattina dopo, quando mi sono svegliata, era vicino a me". Oggi i rapporti con la vittima sono chiusi: "Non mi ha più risposto al telefono. Mi dispiace per lei. Non frequento più nemmeno la ragazza che aveva portato la droga, ma continuo a vedermi con tre ragazze, fra cui quella che ha portato il Rivotril e spacciava ricette false. Non so se lo fa ancora. Di quella notte non parliamo più, vogliamo dimenticarla".