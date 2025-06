video suggerito

Precipita da Ponte Palatino a Roma, morto un turista statunitense La polizia indaga sulla morte di un turista statunitense, precipitato da Ponte Palatino a Roma. Quando lo hanno soccorso era già deceduto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia a Roma, dove un uomo è precipitato da Ponte Palatino ed morto. L'episodio è successo nel primo pomeriggio di oggi, sabato 14 giugno. Da quanto sia apprende la vittima sarebbe un turista statunitense di settantasette anni, non sono note le sue generalità. Al momento dell'accaduto stava camminando nei pressi di Ponte Palatino, anche noto come Ponte Inglese, che collega il lungotevere Aventino al lungotevere Ripa nei rioni Ripa e Trastevere.

L'uomo è caduto da Ponte Palatino

Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 13.40 e il turista si trovava all'altezza di Largo Amerigo Petrucci quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, è caduto dal ponte. Alcuni passanti hanno assistito alla scena e chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto sono giunti la polizia e il personale sanitario. Una volta recuperato il corpo, per l'uomo non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. I soccorritori ne hanno accertato il decesso.

Sulla salma l'autopsia per accertare le cause del decesso

Terminate le verifiche di rito sul luogo del ritrovamento, la salma è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, che valuterà l'autopsia. I risultati degli esami autoptici aiuteranno gli investigatori a capire se si sia trattato di un suicidio oppure se l'uomo abbia avuto un malore improvviso.