Gli uomini della Guardia di Finanza della compagnia di Nettuno, in provincia di Roma, hanno portato a termine un'indagine diretta dalla Procura di Repubblica di Velletri e coordinata dal II Gruppo delle Fiamme Gialle della capitale, che ha portato alla scoperta di diversi casi in cui i parenti di familiari deceduti, continuava a intascare le pensioni dei loro cari come se nulla fosse. In tutto sono state individuate dai finanzieri 21 posizioni pensionistiche di varia natura tutt'ora aperte, nonostante non fosse più in vita il titolare.

Scoperto mentre ritirava la pensione del familiare deceduto

Dato che nessuno aveva comunicato il decesso del destinatario della pensione all'Inps, i familiari continuavano a percepire le pensioni intascando illecitamente il denaro. In un caso durante le indagini uno dei familiari è stato fermato in flagranza mentre ritirava la pensione del parente deceduto nonostante non ne avesse più nessun dirittio. Nel corso dell'operazione l'Inps ha recuperato 900.000 euro mentre sono stati sottoposti a sequestro 170.000 euro di beni nelle disponibilità dei cittadini denunciati per truffa.

Dipendente delle Poste ha prelevato la pensione di un cliente per 3 anni

Una truffa andava avanti in alcuni casi addirittura per dieci anni. In tutto sono state 9 le persone denunciate, che ritiravano materialmente le pensioni, mentre negli altri casi il denaro finiva sui conti correnti ancora aperti e intestati ai defunti. Denunciato anche un dipendente di un'agenzia postale che ritirava dal conto corrente di un cliente la pensione, impossessandosi così di oltre 80.000 euro.