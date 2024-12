video suggerito

Trovato senza vita in casa a 27 anni, si chiamava Theo Rossi: disposta l’autopsia sul corpo Lo hanno trovato senza vita in casa sua, a Montalto di Castro, disposta l’autopsia per cercare di chiarire le cause della morte. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

Theo Rossi.

Lo hanno trovato senza vita all'interno della sua abitazione ed è subito scattato l'allarme. Sul posto, nella casa di Montalto di Castro, nel Viterbese, sono arrivati immediatamente gli operatori del pronto soccorso sanitario che hanno tentato di rianimare il giovane, un ragazzo di 27 anni, ma senza risultati. Ogni tentativo si è rivelato vano: per il ventisettenne, Theo Rossi, non c'è stato più nulla da fare. I soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso nelle prime ore della mattina di ieri.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri che stanno provando a ricostruire cosa possa essergli capitato. Per cercare di fare chiarezza sul caso, è stata disposta l'autopsia sul corpo.

Trovato senza vita in casa: cosa è successo a Theo Rossi

Non è ancora chiaro cosa sia accaduto a Theo Rossi. Il giovane, molto conosciuto in paese, è stato ritrovato in casa senza vita, alle prime ore della mattina di ieri, venerdì 13 dicembre. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani, così come la richiesta di intervento da parte di un elisoccorso. Il corpo si trova al momento a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto l'autopsia. Sul caso indagano i carabinieri che non escludono alcuna ipotesi, soltanto l'esame autoptico riuscirà a chiarire le cause della morte.

L'addio a Theo Rossi: chi era il 27enne

Nei social, da quando ha iniziato a circolare la notizia della sua morte, sono molti i messaggi di addio per Theo Rossi. Abitava nella zona delle ex case Enel, attualmente era disoccupato e stava vivendo un momento di difficoltà, nato a seguito della morte del padre. Juventino e appassionato di animali, aveva un fratello e una sorella più grandi ed era quasi coetaneo di uno dei nipoti.

"Non eri solo mio zio perché siamo cresciuti insieme. Sei sempre stato più come un fratello maggiore: dovevamo crescere insieme invece, ora vola più in alto che puoi", gli ha dedicato sui social il nipote. "Sto risentendo i tuoi vocali, rileggendo tutti i consigli dati e tutte le volte che mi hai scritto zia come stai.. sai Teo, sono solo tre parole ma giuro non erano scontate per me – scrive una zia – Voglio piangere tutte le lacrime che ho, ora promettimi ovunque sarai sii felice e promettimi se mai potrai sii l'angelo di mamma".

Molti altri i messaggi di addio al giovane. "Ci hai fatto un brutto scherzo", scrive qualcuno. L'emoji con il cuore spezzato, invece, viene condivisa da altri. La comunità è sotto shock dopo aver appreso l'accaduto. "Eri una persona speciale, non ti dimenticheremo facilmente".