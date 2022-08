Trovato morto in casa l’ex sindaco di Veroli Giuseppe Mignardi: era deceduto da giorni Giuseppe Mignardi è morto per cause naturali. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo giorni che amici e familiari non riuscivano a mettersi in contatto con l’ex sindaco.

A cura di Natascia Grbic

Giuseppe Mignardi, ex sindaco di Veroli, è stato trovato morto nella sua abitazione, in una palazzina di via Passeggiata San Giuseppe. Da giorni l'ex amministratore comunale non rispondeva al telefono, cosa che ha fatto scattare l'allarme. Sul posto si sono recati vigili del Fuoco, carabinieri, polizia locale e Asl insieme ai Servizi sociali del Comune. Una volta aperta la porta, hanno trovato Mignardi privo di vita, morto ormai da un paio di giorni.

In casa con l'ex sindaco c'era anche il figlio di trentaquattro anni, che è stato soccorso e ricoverato in ospedale. Dalle prime informazioni emerse, Giuseppe Mignardi sarebbe morto per cause naturali, e l'ultima volta che è stato sentito da amici e parenti è stato diversi giorni fa.

La salma di Mignardi è stata trasportata dopo i rilievi delle forze dell'ordine all'ospedale Spaziani di Frosinone. Non è chiaro se sarà disposta l'autopsia o se il magistrato darà il nulla osta per la restituzione della salma alla famiglia. I funerali saranno organizzati nei prossimi giorni.

"La notizia della scomparsa dell'ex sindaco Giuseppe Mignardi ci ha addolorato – le parole di cordoglio del Partito democratico di Veroli – Alla sua famiglia va il pensiero del nostro circolo che lo ricorda come uomo che, pur a volte nella diversità di opinioni, ha attraversato da protagonista la storia politica del nostro paese".

Il primo cittadino di Veroli Simone Cretaro lo ha definito un "uomo delle istituzioni, una persona che si è occupata della cosa pubblica per tutta la sua vita, di cui ho potuto apprezzare le doti umane, le capacità e lo spirito di servizio manifestato in ogni occasione".