Trova il padre agonizzante con una ferita alla gola: è gravissimo, soccorso in eliambulanza Sono ore di apprensione per un 69enne trovato da figlio con un taglio alla gola e agonizzante sul pavimento di casa. La prognosi è riservata e sul caso indagano i carabinieri.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

È rientrato casa e ha trovato il padre con una ferita alla gola sdraiato sul pavimento, agonizzante. Nel primo pomeriggio di lunedì 10 luglio ad Anagni è atterrata l'eliambulanza, per soccorrere e trasportate in ospedale a Roma un uomo di sessantanove anni, in condizioni gravissime. Ha una ferita al collo, che non è chiaro come se la sia procurata o chi gliel'abbia inferta. Sul posto dato l'accaduto sono intervenuti i carabinieri della locale Compagnia, che indagano per ricostruire la dinamica. Ora l'uomo lotta tra la vita e la morte in ospedale, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Fatidiche saranno le prossime ore.

Il 69enne sottoposto ad un'operazione chirurgica

Secondo le informazioni apprese i fatti risalgono al primo pomeriggio, a dare l'allarme è stato il figlio del sessantanovenne. Rientrando a casa ha visto il padre a terra, con una ferita alla gola. Ha chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 chiedendo l'intervento urgente dei soccorsi, spiegando che appunto il genitore era molto grave. In poco tempo il personale sanitario è giunto all'interno dell'abitazione, ha medicato e stabilizzato l'uomo per poi disporre il trasporto in ospedale.

Il paziente date le sue condizioni di salute molto serie è stato trasferito in volo al San Camillo di Roma. Arrivato nel nosocomio con codice rosso, i medici lo hanno sottoposto ad un'operazione chirurgica urgente, per intervenire sulla ferita da taglio alla gola. I medici al momento non si sbilanciano sull'esito del loro intervento, le condizioni del paziente sono critiche e la prognosi è riservata.

Sul caso indagano i carabinieri

Nel frattempo i militari hanno ascoltato alcune persone e svolto un sopralluogo all'interno dell'appartamento, per verificare se siano presenti eventuali segni di scasso, se porte o finestre siano state forzate dall'esterno, per capire se sia entrato furtivamente qualcuno che possa averlo aggredito, magari a seguito di una rapina. Sono in corso le indagini, a seguire la vicenda è la Procura della Repubblica di Frosinone.