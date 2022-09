Tromba d’aria e torrenti di fango a Formia e Sabaudia: scuole chiuse per maltempo Formia, Sabaudia e Terracina sono state gravemente colpite dal maltempo. Fiumi di fango e trombe d’aria hanno devastato il basso litorale del Lazio. Ecco a quanto ammontano i danni. Oggi scuole chiuse a Formia.

A cura di Enrico Tata

Fiume di fango a Formia

Smottamenti, frane, torrenti di fango, strade allagate, una tromba d'aria che ha distrutto aziende agricole e serre, scoperchiato tetti e sradicato decine di alberi. Oggi si contano i danni a Sabaudia, Terracina e Formia, basso Lazio, provincia di Latina, anche se l'emergenza maltempo è tutt'altro che finita: oggi, 30 settembre, previste piogge e temporali anche di forte intensità lungo tutto l'arco della giornata. Per oggi in quelle zone la Protezione civile del Lazio ha diramato un'allerta gialla. Il livello di attenzione è quindi alto, ma non dovrebbero verificarsi danni così consistenti come quelli di ieri. A Formia oggi le scuole resteranno chiuse.

Maltempo in provincia di Latina: a quanto ammontano i danni

Secondo un primo monitoraggio eseguito da Coldiretti, i danni del maltempo di ieri ammontano a oltre 20 milioni di euro. "L'estate 2022 si classifica come la peggiore del decennio con ben 1642 trombe d'aria, grandinate e bufere di acqua e vento, in aumento di oltre cinque volte rispetto all'inizio del decennio sulla base dei dati dell'European Severe Weather Database (Eswd). Una situazione che fa salire il conto dei danni in una stagione in cui per effetto del clima anomalo che, tra siccità e maltempo hanno superato i 6 miliardi di euro, pari al 10% della produzione nazionale", si legge in una nota di Coldiretti.

Tromba d'aria a Sabaudia: le zone più colpite

Con un post pubblicato su Facebook il sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, ha espresso la sua più sincera vicinanza a tutti i cittadini e in particolare agli imprenditori agricoli, che hanno visto le loro aziende gravemente danneggiate dalla violenta tromba d'aria che si è abbattuta sul basso litorale laziale. L'amministrazione comunale fa sapere che le zone più interessate sono quella di Borgo Vodice, Sant’Isidoro e le Migliare 53, 54, 56 e 58. "È stata già inoltrata alle competenti Autorità la richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale", annuncia ancora il sindaco.

A Formia scuola chiuse oggi, 30 settembre

Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo ha sospeso tutte le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado per tutta la giornata di oggi, venerdì 30 settembre. "𝐋𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐫𝐢𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐫𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐒𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏° 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞. 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐮𝐧 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐞𝐥𝐞𝐟𝐨𝐧𝐨 𝐮𝐧𝐢𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚: 𝟎𝟕𝟕𝟏𝟕𝟕𝟖𝟗𝟗𝟗. Una forte ondata di maltempo si è abbattuta nel primo pomeriggio su Formia provocando danni notevoli in varie zone del territorio, sommerse da acqua, fango e detriti".

La situazione più preoccupante si è verificata a Santa Maria La Noce, dove un torrente di fango e pietre ha danneggiato gravemente auto in sosta e strutture. Fiumi di fango anche a Scacciagalline, sul lungomare di Vindicio, in via Rotabile, via Solaro.