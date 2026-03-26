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Maltempo sul litorale romano, pioggia e vento forte: chiusi parchi a Fiumicino e Fregene

Il comune di Fiumicino chiude parchi fino al 28 marzo: rischio vento forte e mareggiate. Vietato l’accesso alle aree per motivi di sicurezza.
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A cura di Francesco Esposito
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Immagine di repertorio (iStock)
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Il litorale di Roma si è svegliato sotto il maltempo la mattina di questo giovedì 26 marzo 2026. Qui, come che nella Capitale, pioggia fitta e forte vento hanno colpito duro, addirittura costringendo le autorità a prendere provvedimenti per evitare situazioni pericolose per i cittadini. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha disposto la chiusura di due parchi della città e della pineta di Fregene fino a sabato 28 marzo.

Chiusi parchi a Fiumicino e la pineta di Fregene

Come si legge nell'ordinanza firmata questa mattina, è stata disposta "la chiusura immediata della Pineta Monumentale di Fregene (settori A, B e C), del Parco di Villa Guglielmi e del Parco Bozzetto sito in Via dell’Ippocampo 30″. Inoltre sarà vietato il transito e la permanenza nelle aree almeno fino a sabato 28 marzo o fino a nuova disposizione. Disposta anche l'apposizione cartelli specifici e adeguati e il transennamento delle zone.

Rischi per il forte vento

Il provvedimento è stato deciso anche a seguito della "richiesta del Dirigente dell’Area Ambiente e Riserva, Strategia del territorio e progettazione, project financing e fondi strutturali, agricoltura, caccia e pesca, Ing. Paolo Roccetti, e sulla base delle valutazioni formulate dalla medesima Area". Secondo gli esperti, infatti, "le condizioni meteorologiche previste, pur non essendo ancora formalmente certificate tramite bollettino ufficiale, appaiono potenzialmente critiche, in particolare per l’intensificazione del vento", prosegue l'ordinanza. Sono proprio le coste le zone più esposte anche per il rischio di mareggiate. Attesi venti di burrasca proprio dai quadranti nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte.

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