Vacanze di Pasqua a Roma e nel Lazio: scuole chiuse dal 2 al 7 aprile 2026

Da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2026 scuole chiuse a Roma e nel Lazio per le vacanze di Pasqua il 5 aprile e Pasquetta il 6 aprile. Si torna in classe mercoledì 8 aprile 2026.

Immagine di reeprtorio (iStock)

Per Pasqua e Pasquetta le scuole a Roma e nel Lazio chiudono da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026, come previsto dal calendario scolastico 2025/2026. Mancano due settimane alle vacanze di Pasqua, la chiusura delle scuole comprende i giorni di Giovedì Santo, Venerdì Santo, Sabato Santo, domenica di Pasqua che cade il 5 aprile e Pasquetta lunedì dell'Angelo 6 aprile. Le scuole resteranno chiuse anche martedì 7 aprile, il giorno dopo Pasquetta e riapriranno direttamente mercoledì 8 aprile 2026.

Scuole chiuse a Roma e nel Lazio dal 2 al 7 aprile 2026

Con l'avvicinarsi della primavera e l'arrivo delle belle giornate studenti e studentesse iniziano a domandarsi quando sono in programma le vancaze di Pasqua e Pasquetta, per fare una pausa dalle lezioni, trascorrere del tempo in famiglia e avere più libertà. Il calendario scolastico 2025/2026 segnala sei giorni di vacanza per Pasqua e Pasquetta: da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2026. Pasqua sarà domenica 5 aprile, mentre Pasquetta lunedì 6 aprile, il cosiddetto lunedì dell'Angelo.

Un'occasione per riposarsi, dedicarsi alle attività che ci piacciono e, tempo permettendo, per stare un po' all'aria aperta. C'è chi approfitterà delle vacanze di Pasqua e Pasquetta per raggiungere amici e parenti anche fuori città, prenotare un viaggio più lungo anche all'estero oppure una breve gita fuori porta, magari al mare. A Pasquetta le attività più gettonate sono le scampagnate tra amici in parchi, boschi, laghi e in spaggia.

Dopo Pasqua weekend lunghi il primo maggio e 2 giugno 2026

Finite le vacanze di Pasqua l'attenzione degli studenti e delle studentesse si sposta sui "giorni rossi" primaverili sul calendario, ossia sulle festività del 25 aprile, primo maggio e 2 giugno 2026. Vediamo che giorni della settimana sono e se ci saranno weekend lunghi con chiusura delle scuole. Il 25 aprile 2026, Festa della Liberazione sarà un sabato e dunque niente ponte quest'anno per la ricorrenza.

Meglio per il primo maggio 2026, Festa dei Lavoratori, che sarà un venerdì e dunque scatta il weekend lungo. Ancora più interessante il 2 giugno 2026, Festa della Repubblica, che sarà un martedì e con quattro giorni di pausa da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, prima della fine dell'anno scolastico, che nel Lazio è calendarizzato a lunedì 8 giugno 2026.