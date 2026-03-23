Donna trovata morta in un liceo a Roma, ipotesi suicidio: scuola chiusa, indagano i carabinieri

Una donna è stata trovata morta questa mattina al liceo Vivona dell'Eur a Roma. Il corpo senza vita della donna è stato rinvenuto ai piedi di una scala antincendio: era in pigiama e senza scarpe. Sul posto i carabinieri per le indagini del caso, ma l'ipotesi più accreditata è che si tratti di un gesto volontario. Sono in corso accertamenti per verificare l'identità della donna: l'ipotesi è che si tratti di una signora con problemi psichici di cui proprio stamattina era stata denunciata la scomparsa.

Data la gravità della situazione, le lezioni sono state sospese. A comunicarlo, con una circolare urgente, è stata la stessa scuola con una nota pubblicata sul suo sito. "Si comunica che, a causa di una situazione di particolare gravità verificatasi nelle immediate vicinanze della sede di via della Fisica, tale sede rimarrà chiusa per l’intera mattinata scolastica – si legge nel comunicato. La decisione è stata assunta in via precauzionale, per motivi di sicurezza e a tutela dell’intera comunità scolastica. Seguiranno eventuali aggiornamenti".

L'identità della donna non è stata diffusa. Il corpo è stato trovato da alcuni operai nel perimetro della scuola e hanno lanciato immediatamente l'allarme, con i carabinieri intervenuti dopo pochi minuti. Per lei, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: all'arrivo di forze dell'ordine e soccorritori era già morta, molto probabilmente a causa dell'impatto con il suolo che non le ha lasciato scampo. Non è escluso che la donna sia salita sulla scala antincendio e poi sia precipitata per diversi metri, morendo sul colpo. Il fatto che fosse in pigiama e scalza, fa pensare che si sia allontanata dalla sua abitazione nella notte.