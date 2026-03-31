Maltempo, previsti venti di burrasca sul litorale: parchi e cimiteri chiusi a Fiumicino e Fregene

Il comune di Fiumicino chiude parchi e cimiteri fino al 2 aprile: rischio vento forte e mareggiate. Vietato l’accesso alle aree per motivi di sicurezza.

Immagine di repertorio (iStock)

Preoccupazione per il forte vento sul litorale romano. Dopo l'emanazione dell'allerta meteo gialla nel Lazio per mercoledì primo aprile 2026, il Comune di Fiumicino ha disposto un ordinanza sindacale per la chiusura di parchi e cimiteri nel territorio "a causa delle avverse condizioni meteorologiche, al fine di prevenire rischi per la sicurezza delle persone". La disposizione avrà valenza dino a giovedì 2 aprile.

Allerta meteo: chiusi parchi e cimiteri a Fiumicino e Fregene

Vista l'allerta meteo emanata dalla protezione civile del Lazio, il sindaco della città marittima, Mario Baccini, ha ordinato "la chiusura immediata dei cimiteri di Porto, di Santa Ninfa, di Palidoro, nonché della Pineta Monumentale di Fregene (settori A, B e C), del Parco di Villa Guglielmi e del Parco Bozzetto sito in Via dell’Ippocampo n. 30″. È stato disposto il divieto di accesso, transito e permanenza di tutti, cittadini e non, in queste aree fino al 2 aprile 2026, e comunque fino a nuova disposizione.Disposta anche l'apposizione cartelli specifici e adeguati e il transennamento delle zone.

Attenzione per venti di burrasca e mareggiate

Antenne alzate e prevenzione, quindi, in vista dell'allerta meteo gialla di domani. Il dipartimento regionale della protezione civile, infatti, ha pubblicato un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dal primo pomeriggio di domani, con "venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sul Lazio, mareggiate lungo le coste esposte e nevicate diffuse al di sopra dei 700-900 metri". Ma è proprio il vento a destare più preoccupazione, con l'allerta specifica che è stata diramata per tutte le zone del territorio regionale.