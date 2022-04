Tredicenne pestata dai compagni di classe, calci e pugni in faccia: le violenze vanno avanti da mesi La ragazzina è stata portata in ospedale: tre ragazze e un ragazzo, suoi compagni di classe, le hanno spaccato il naso con calci e pugni.

A cura di Natascia Grbic

L'hanno presa a calci e pugni in faccia, causandole ferite talmente gravi da rendersi necessario il trasporto in ospedale. Una ragazzina di 13 anni è stata picchiata da tre ragazze e un ragazzo, suoi compagni di classe, bulli che la tormentano dall'inizio dell'anno scolastico. È accaduto nel corso della lezione di ginnastica nella palestra della scuola media Falcone di Anzio. La 13enne, che si trova ora in ospedale, ha il naso fratturato e diverse ecchimosi. A dare l'allarme è stato l'insegnante, che in quel momento non era presente, e che ha trovato la ragazza con il volto pieno di sangue. Ha chiamato la madre e allertato il 118, arrivati a scuola con un'ambulanza. Date le ferite riportate, la giovane è stata portata subito in ospedale.

Tredicenne picchiata a scuola dai bulli: indagini in corso

Sul posto sono arrivati i carabinieri di Anzio, che indagano sull'accaduto. Secondo le prime informazioni emerse sulla vicenda, i quattro bulli si sarebbero dileguati subito dopo l'aggressione. I militari sono al lavoro per fare luce sull'accaduto, identificare i quattro ragazzi, e vedere se ci sono gli estremi per un'eventuale denuncia. La ragazzina di 13 anni è al momento in ospedale con diverse ferite, in stato di shock per quanto accaduto e terrorizzata dal comportamento dei suoi compagni di classe. Da una prima ricostruzione, che dovrà poi essere confermata nelle prossime ore, sembra che la giovane sia stata presa di mira sin dall'inizio dell'anno dai bulli, che l'hanno sottoposta a continue violenze e angherie. Oggi, il culmine, con i quattro che l'hanno picchiata così violentemente da romperle il naso.