Luciano Molin è morto a quarantasei anni, rimandato a casa dai medici per tre volte dopo essersi recato in ospedale. Una tragedia che è avvenuta durante le vacanze di Natale e che ha scosso il Frusinate. Luciano, che di mestiere faceva l'operaio, è deceduto il 26 dicembre scorso, nel giorno di Santo Stefano, la comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia per la drammatica perdita, i funerali sono stati celebrati due giorni dopo nella chiesa Sacra Famiglia. Luciano era sposato e aveva una figlia. Sul caso i famigliari, assistiti dall'avvocato Nicola Ottaviani, hanno sporto denuncia alla Procura della Repubblica che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. Le indagini serviranno a chiarire se la sua morte si sarebbe potuta evitare, cosa l'abbia provocata ed eventuali responsabilità a carico dei medici che lo hanno visitato.

Luciano si sente male e viene rimandato a casa per tre volte

Secondo quanto ricostruito finora, Luciano è morto all'ospedale Spaziani di Frosinone dopo essersi recato nel nosocomio la terza di tre volte in cui è stato rispedito a casa. Le prime due si è invece recato all'ospedale San Benedetto di Alatri. Luciano ha accusato malessere a inizio dicembre scorso e si è recato a pronto soccorso di Alatri, dove i medici non lo hanno ricoverato, rimandandolo a casa. Ma la situazione non è migliorata e, a causa di giramenti di testa, undici giorni dopo Luciano si è rotto un femore. Soccorso con l'ambulanza, torna all'ospedale di Alatri, dove i medici non lo hanno operano, per le sue condizioni di salute, rimandando a un mese una nuova valutazione. Un nuovo malore lo ha infine colto proprio nel giorno di Natale, arrivato all'ospedale Spaziani di Frosinone, le sue condizioni si sono aggravate, fino al decesso avvenuto nelle ore successive. Ricevuta la denuncia dei famigliari, la salma è stata posta sotto sequestro e il sostituto procuratore Barbara Trotta ha disposto l'autopsia, che servirà a chiarire, in primis, le cause che hanno portato Luciano alla morte.