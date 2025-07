Trascinato dalla corrente ad Anzio, suo fratello si tuffa in mare per salvarlo e muoiono entrambi

Tragedia ad Anzio, dove due fratelli sono morti in mare. I drammatici fatti sono avvenuti sabato 26 luglio all'altezza di uno stabilimento balneare che si trova sulla riviera di Ponente. Le vittime sono due uomini di sessantotto e settant'anni, Piero ed Enrico Arioli, per i quali non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. La corrente ha trascinato via quest'ultimo, suo fratello si è tuffato in acqua per cercare di salvarlo, ma sono morti entrambi.

Secondo quanto ricostruito era un sabato di mare mosso e forte corrente. Il sessantottenne stava facendo un bagno refrigerante quando si è trovato in difficoltà a uscire dall'acqua. Suo fratello minore se ne è accorto e si è tuffato, cercando di raggiungerlo, ma non è riuscito più ad uscire.

Gli assistenti bagnanti dello stabilimento balneare all'altezza del quale si sono immersi i due uomini sono intervenuti, chiamando immediatamente i soccorsi al Numero delle Emergenze 112 e chiedendo l'intervento urgente di un'eliambulanza. Nel frattempo i due fratelli sono stati raggiunti i mare e riportati a riva. Gli assistenti bagnanti hanno tentato di rianimarli, praticandogli il massaggio cardiocircolatorio, purtroppo senza esito: sono morti entrambi. Inutili i soccorsi, a poca distanza è atterrato anche un elicottero, pronto a soccorrere i due fratelli e a trasportali in volo in ospedale, ma non è stato possibile.

Terminati gli accertamenti sul posto, le salme sono state trasferite in obitorio e successivamente riconsegnate alla famigliaper i funerali. Sui drammatici fatti è intervenuto il sindaco di Anzio, Aurelio Lo Fazio, che ha espresso "profondo dolore per la seconda tragedia del mare avvenuta ad Anzio in pochi giorni e vicinanza alle famiglie delle due vittime odierne". Alcuni giorni fa infatti sempre ad Anzio è morto Antonio Magliozzi detto Tony, il comandante del peschereccio che si è ribaltato ed è affondato durante una battuta di pesca. In quel frangente suo figlio Andrea si è salvato, mentre i sommozzatori dei vigili del fuoco e i militari della capitaneria di porto hanno recuperato il corpo senza vita del padre.