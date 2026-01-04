Tragico incidente ad Ardea, schianto frontale dopo un sorpasso: morte tre persone, due erano marito e moglie

Terribile incidente ad Ardea: due automobili si sono scontrate. Ad avere la peggio tre persone. Due di loro, marito e moglie, sono morte sul colpo. Gravissimo il figlio.

Immagine di repertorio

Tragedia ad Ardea dove, lungo la via Severiana, a seguito di un sorpasso azzardato, è avvenuto un terribile incidente frontale. Lo scontro è avvenuto verso le ore 20 di ieri, sabato 3 gennaio, nel territorio del comune del litorale a sud di Roma. L'allarme è scattato immediatamente. Nello scontro sono morte tre persone, fra cui una coppia di coniugi. Trasportato d'urgenza in ospedale il figlio della coppia: le condizioni sono critiche, ma sembra non rischiare la vita.

L'incidente ad Ardea: la dinamica dello scontro e cosa è successo

Le due automobili stavano percorrendo via Severiana, poco dopo le ore 20 del 3 gennaio 2026, quando c'è stato il violento impatto. Lo schianto è avvenuto all'altezza di di via Colli Marini, a ridosso di Tor San Lorenzo fra un'Alfa Romeo, su cui viaggiava la famiglia, residente a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, per fare visita ad alcuni parenti e un'altra auto, al cui volante c'era un trentasettenne.

Quest'ultima macchina, con a bordo soltanto il conducente, secondo le prime informazioni emerse dai rilievi avrebbe effettuato un sorpasso azzardato e avrebbe preso in pieno l'altra, provocando il terribile scontro. A lavorare al caso sono immediatamente arrivati i carabinieri della stazione locale. Con loro, per gestire la sicurezza in strada, sono arrivati anche i caschi bianchi della polizia locale e i vigili del fuoco per intervenire in caso di necessità, visto lo scontro violento. Naturalmente si sono aggiunti, per trasportare la persona ferita in ospedale e tentare di rianimare gli altri, anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118.

Tragico incidente ad Ardea: tre morti e un ferito

Il bilancio dello schianto è stato tragico. L'allarme è scattato subito dopo il botto, ma per tre persone non c'è stato niente da fare. Nell'automobile in cui viaggiava la famiglia del Reatino, a perdere la vita è stata una coppia di coniugi, marito di 70 e moglie di 63 anni. Con loro viaggiava il figlio, un trentaduenne, rimasto gravemente ferito ed immediatamente trasportato dagli operatori del pronto soccorso sanitario in ospedale. Ha riportato lesioni molto gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Morto sul colpo anche il trentasettenne che si trovava alla guida della seconda automobile che a causa delle ferite riportate nel violento impatto.