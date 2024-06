video suggerito

Tragico incidente a Latina, schianto fra moto e auto: morto centauro 53enne Un'automobile e una moto si sono schiantate nel territorio di Latina nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 giugno 2024. Morto un centauro di 53 anni.

A cura di Beatrice Tominic

Stava viaggiando in sella alla moto, fra Cisterna di Latina e Latina, quando è avvenuto l'incidente. La sua moto si è schiantata contro un'automobile all'altezza dell'uscita per via San Marco, nella frazione di Sant'Ilario. L'impatto con la macchina, una Kia, è stato violentissimo. Sul posto sono arrivati gli agenti delle forze dell'ordine e gli operatori del 118. Ma per il motociclista, un uomo di 53 anni, non c'è stato niente da fare.

La dinamica dell'incidente

Lo scontro è avvenuto in via del Valloncello all'altezza di via di San Marco, fra i comuni di Latina e Cisterna. La moto su cui viaggiava il cinquantatreenne si è scontrata con l'automobile Kia che stava entrando in una strada privata, al lato della strada principale. Ancora non si conoscono le cause che hanno portato allo scontro.

Sul posto, per cercare di fare chiarezza, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale e quelli della Polizia di Stato. I primi, arrivati con quattro pattuglie, si sono immediatamente concentrati sullo svolgimento dei rilievi. Gli altri, invece, hanno gestito la viabilità nel tratto in cui è avvenuto lo scontro e hanno chiuso la strada proprio in quel punto. Sequestrati i veicoli.

Tragico incidente a Latina: morto centauro

Oltre a loro, sul luogo degli scontri, sono arrivati anche gli operatori sanitari del pronto soccorso. Per il centauro, che dopo il violento impatto è stato sbalzato per diversi metri e atterrato sull'asfalto in una cunetta al lato della carreggiata, non c'è stato niente da fare. La salma ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ogni tentativo di salvarlo si è rivelato vano. Soccorsa, invece, la donna che si trovava alla guida della Kia, trasportata dall'ambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.