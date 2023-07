Tragedia sull’autostrada A25, camion travolge un operaio 32enne in un cantiere Tragedia lungo l’autostrada A25, che collega Lazio e Abruzzo, dove un camion ha travolto e ucciso un operaio 32enne al lavoro in un cantiere. Era originario di Sora, in provincia di Frosinone.

A cura di Alessia Rabbai

Era di Sora, in provincia di Frosinone, l'operaio trentaduenne morto in un incidente, che si è verificato lungo l'autostrada A25 Pescara – Torano, che collega Lazio e Abruzzo. Il sinistro risale alle scorse ore, secondo le informazioni apprese l'uomo stava lavorando ad un intervento di rifacimento del manto stradale in un cantiere adibito nel tratto di autostrada compreso fra i caselli di Avezzano e Magliano dei Marsi. Era impegnato nel suo lavoro quando, improvvisamente e per cause ancora in corso d'accertamento, un mezzo pesante lo ha travolto, centrandolo in pieno. L'impatto è stato violento e il decesso è sopraggiunto sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati nell'urto con il veicolo, che non gli hanno purtroppo lasciato scampo.

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi. La scena è avvenuta davanti agli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare i soccorsi alla vittima. Una volta arrivato il personale sanitario, era ormai troppo tardi. I paramedici non hanno infatti potuto fare altro che constatarne il decesso. Presenti sul luogo dell'incidente per i rilievi scientifici gli agenti della polizia stradale, che hanno gestito la viabilità, svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire al dinamica dell'accaduto. Il conducente del mezzo pesante è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Inevitabili i disagi alla circolazione a seguito dell'incidente, con traffico e code all'altezza del tratto interessato, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell'ordine in sicurezza. Terminate le verifiche sul posto, la salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Liberata la carreggiata, la circolazione è ripresa ed è tornata alla normalità.