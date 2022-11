Tragedia sull’A1, camion piomba addosso a un camper, un furgone e un’auto: due morti Due persone sono morte questa notte in un tragico incidente stradale avvenuto sull’A1, all’altezza del chilometro 4. Il tratto di autostrada è stato chiuso per i rilievi.

A cura di Natascia Grbic

Grave incidente questa notte sull'autostrada A1 Roma – Civitavecchia, nel tratto compreso tra Fregene e il bivio con l'A91 Roma – Fiumicino in direzione Roma. Per cause ancora da accertare poco dopo l'una si sono scontrati al chilometro 4 un camion, un camper, un furgone e un'auto. Il bilancio è di due persone decedute e altre ferite. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione V° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Il tratto di autostrada è stato chiuso per il tempo necessario ai rilievi e alla messa in sicurezza dell'area.

Le immagini che si sono presentate ai soccorritori sono drammatiche. I mezzi erano completamente distrutti, e c'è voluto l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere.

Per le due persone decedute, di cui non è stata resa nota l'identità, non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorritori sono arrivati per loro non c'è stato nulla da fare, sono morte praticamente sul colpo. Non è chiaro su quale vettura viaggiassero le vittime, e quali sono al momento le condizioni delle altre persone rimaste ferite nell'incidente.

Gli altri automobilisti che in quel momento stavano viaggiando su quel tratto di strada e hanno assistito alla scena sono rimasti sotto shock dalla violenza dell'impatto. Subito hanno allertato i soccorsi, giunti sul posto nell'immediato per prestare assistenza ai feriti. I mezzi, o quel che ne rimane, sono stati sequestrati, saranno disposti ulteriori accertamenti per capire la dinamica di quanto accaduto.