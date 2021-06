Tragedia questa mattina sull'autostrada A12 Roma – Civitavecchia. Un autotreno che trasportava legname si è ribaltato al km 63,700 dopo aver preso il guardrail e ha preso fuoco. Per il conducente, rimasto incastrato all'interno del veicolo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che hanno dovuto utilizzare il gruppo da taglio per estrarre il corpo carbonizzato dell'uomo dalla cabina del mezzo. Entrambe le carreggiate sono state chiuse al traffico. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso. Al momento indagini sono in corso per capire cos'è accaduto e come mai l'uomo abbia perso il controllo dell'autotreno, finendo contro il guardrail.

Autotreno si ribalta sull'A12, chiuse carreggiate in entrambe direzioni

Parte del carico di legna dell'autotreno è finito anche nell'altra carreggiata, che è stata chiusa al transito per le operazioni di messa in sicurezza, attualmente ancora in corso. Automobili e moto non riescono a passare, il mezzo pesante è ancora riverso sulla strada, completamente bruciato. Non è chiaro come mai il conducente dell'autotreno, di cui non è stata resa ancora nota l'identità, abbia urtato il guardrail, ribaltandosi. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero altri veicoli coinvolti e si tratterebbe di un incidente autonomo. Sconvolti gli automobilisti che hanno assistito all'incidente e che hanno provato a soccorrere il conducente dell'autotreno, non riuscendoci. Nemmeno i soccorritori, giunti subito sul luogo del sinistro, hanno potuto fare nulla per lui.