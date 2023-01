Tragedia sulla Monti Lepini: 30enne ucciso da un’auto con tre giovani mentre attraversa la strada Inutile ogni tentativo di rianimazione: la vittima, un 30enne di nazionalità straniera, è stata investita mentre attraversava la strada.

Tragedia ieri sera sulla Monti Lepini, in provincia di Frosinone. Un uomo è stato investito mentre attraversava la strada da un'auto con a bordo tre giovani, che si sono fermati immediatamente a prestare soccorso. L'incidente è avvenuto la sera, poco dopo le 22.30. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 che hanno tentato inutilmente di rianimare la vittima, anche gli agenti della Polizia Locale per i rilievi del caso.

L'identità dell'uomo per il momento è ancora sconosciuta. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un trentenne di nazionalità straniera, ma ulteriori conferme arriveranno nelle prossime ore una volta terminate tutte le verifiche. Il giovane alla guida della macchina rischia di essere accusato di omicidio stradale. Come da prassi, sarà sottoposto ai test per verificare l'eventuale presenza nel sangue di alcol e droghe: esami che si fanno di prassi nel caso di incidenti stradali gravi, soprattutto se mortali.

Per la vittima, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I soccorritori hanno provato a rianimare l'uomo sul posto, praticando il massaggio cardiaco per diverso tempo, ma alla fine si sono dovuti arrendere e hanno constatato il decesso. Da chiarire la dinamica del sinistro e soprattutto capire come mai l'auto con a bordo i tre giovani lo abbiano investito. Il conducente ha dichiarato di non averlo visto: sarà la polizia locale ad accertare se la tragedia sia stata causata da una distrazione fatale o da altri motivi.

La salma del 30enne sarà restituita tra qualche giorno alla famiglia, che potrà così svolgere i funerali e dare l'ultimo saluto al proprio caro. Da capire se il magistrato deciderà di disporre l'autopsia o meno.