Tragedia nella notte a San Vittore: uomo travolto e ucciso da un’auto la notte di Capodanno Per l’uomo non c’è stato purtroppo nulla da fare. Al vaglio la posizione del conducente che si è fermato a prestare soccorso.

Un drammatico incidente è avvenuto questa notte a San Vittore del Lazio in provincia di Frosinone. Era da poco passata la mezzanotte e i brindisi di Capodanno, quando un uomo di settantacinque anni è stato investito e ucciso in via Guglielmo Marconi nel centro storico del borgo medievale borgo medievale nei dintorni di Cassino. L'uomo al volante della vettura coinvolta si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi. Sul posto è arrivato il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e un'automedica, che purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Cassino e della Stazione di Cervaro sono intervenuti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La posizione del conducente, sottoposto ai test di rito per l'utilizzo di alcol e stupefacenti,. è al momento al vaglio.

Santa Marinella: investimento la sera di Capodanno

Un investimento mortale è avvenuto anche a Santa Marinella, sul litorale a Nord di Roma, dove una Fiat Panda con a bordo due ragazzi ha investito e ucciso un uomo su via Rucellai. Purtroppo anche in questo caso il personale sanitario del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Secondo quanto ricostruito la vettura coinvolta procedeva ad alta velocità. Il drammatico investimento non ha lasciato scampo all'uomo: troppo violento l'impatto che l'auto che l'ha sbalzato sull'asfalto. Diversi i testimoni che hanno assistito all'incidente, raccontando tutti la stessa scena: chi era al volante correva troppo forte e non ha proprio visto l'uomo, forse a causa anche della scarsa illuminazione. La vittima si chiamava Enzo Mei, era molto conosciuto nella cittadina di mare e in queste ore sui social network si moltiplicano ricordi e condoglianze.