video suggerito

Tragedia nel Frusinate, perde il controllo del motorino e si schianta: morto un 39enne Terribile incidente a Frosinone, dove un uomo ha perso il controllo della sua moto e si è schiantato sull’asfalto. Morto Antonio Mattioli aveva 39 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ha perso il controllo della sua moto ed è uscito fuori strada: è successo nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre 2024, nel Frusinate, in via La Quercia, nel comune di Supino. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i soccorsi. Per il centauro, il trentanovenne Antonio Mattioli, però, non c'è stato niente da fare. Ha perso la vita sul colpo.

L'incidente: cosa è successo

Il centauro stava viaggiando in sella alla sua motocicletta, una Kawasaki, lungo via La Quercia, nel comune di Supino, dove risiedeva da tempo. Ad un certo punto, però, ha perso il controllo del mezzo: la moto deve aver perso aderenza con l'asfalto ed è caduta a terra. Con lei, si è schiantato a terra anche il trentanovenne, in un impatto violentissimo.

Sul posto, non appena allertati, sono arrivati immediatamente i soccorsi. Per cercare di ricostruire la dinamica del terribile incidente sono arrivati i carabinieri, che hanno subito aperto gli accertamenti. Oltre a loro, sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario di Ares 118 che si sono precipitati sul trentanovenne, pronti a prestare soccorso e le prime cure. Una volta giunti sul luogo dello scontro, però, è apparso subito chiaro che per lui non c'era più niente da fare. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. E i soccorritori si sono visti costretti a dichiarare il decesso.

Leggi anche Scontro tra auto e motorino a Tor San Lorenzo: morto ragazzo di 17 anni

Chi è il centauro morto nell'incidente

Si chiamava Antonio Mattioli e aveva 39 anni. Originario di Colleferro, il motociclista ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre, dopo aver perso il controllo ed essersi schiantato sull'asfalto. Viveva da tempo a Supino, sui Monti Lepini, nel Frusinate.