Tragedia alla casa maternità di Testaccio, neonata morta pochi istanti dopo il parto

Una neonata è morta poco dopo il parto alla casa maternità ‘Il Nido’. Sul posto sono arrivati subito i medici del 118 e le pattuglie della polizia, chiamati immediatamente dal papà della bimba.
A cura di Enrico Tata
Tragedia a Testaccio, Roma, dove una neonata è morta poco dopo il parto alla casa maternità ‘Il Nido'. Sul posto sono arrivati subito i medici del 118 e le pattuglie della polizia, chiamati immediatamente dal papà della bimba.

La dinamica dei fatti e le cause del decesso sono ancora da accertare, ma secondo le prime ricostruzioni la piccola si sarebbe sentita male subito dopo la nascita e poco dopo avrebbe avuto delle complicazioni che si sono rivelate fatali. La salma è stata posta sotto sequestro dall'autorità giudiziaria e sarà analizzata nelle prossime ore insieme alle cartelle cliniche.

Sul sito de Il Nido si legge: "Dal 1989 l’associazione Il Nido opera nell’ambito della maternità e della salute per affermare una cultura della nascita che ponga al centro la donna e la sua famiglia, nel rispetto dell’unicità e della globalità della persona. Il Nido con la Casa Maternità ha voluto creare un luogo in cui si possa seguire attraverso il principio di “continuità dell’assistenza” l’intero percorso della maternità".

