Traffico sul Grande Raccordo Anulare all'altezza dell'Ardeatina per intervento dell'eliambiulanza. A renderlo noto Astral Infomobilità, che nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 giugno intorno alle ore 17.30 ha comunicato a chi si trovava in transito la chiusura del tratto per agevolare le operazioni di soccorso. Secondo le informazioni apprese un automobilista di cui non si conoscono le generalità, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha accusato un malore improvviso alla guida mentre viaggiava in direzione Appia e ha accostato con la vettura all'altezza del chilometro 48 in carreggiata esterna. Subito si è attivata la macchina delle emergenze, per allertare i soccorritori. Date le sue condizioni di salute parse fin da subito gravi, è stato necessario l'arrivo dell'elicottero, con a bordo i paramedici, che dopo avergli prestato i primi soccorsi sul posto, lo hanno preso in carico e trasferito con urgenza in ospedale. Arrivato in volo al pronto soccorso del nosocomio romano, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso, al momento non si conosce il suo stato di salute.

Code sul Grande Raccordo Anulare altezza Ardeatina

Inevitabili i disagi alla circolazione dei veicoli nel corso del pomeriggio per agevolare le operazioni di soccorso. Terminato l'intervento dei soccorritori e messo in sicurezza l'automobilista, il tratto interessato dalla temporanea chiusura è stato successivamente riaperto, con transito consentito sulla corsia veloce e di sorpasso. Sul posto hanno lavorato gli agenti della polizia stradale e il personale di Anas, per gli accertamenti di loro competenza. La situazione è tornata progressivamente alla normalità nel corso della serata, con lo smaltimento delle code residue e, fortunatamente, nessuna ripercussione.